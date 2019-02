La spesa sexy di Emily Ratajkowski

gqitalia

: RT @DanielaBottare2: Che palle non trovo mai quello che mi serve in questo iper ma è il più vicino al sexy shop e devo fare spesa pure lì p… - aebler61 : RT @DanielaBottare2: Che palle non trovo mai quello che mi serve in questo iper ma è il più vicino al sexy shop e devo fare spesa pure lì p… - TNTS2K : RT @DanielaBottare2: Che palle non trovo mai quello che mi serve in questo iper ma è il più vicino al sexy shop e devo fare spesa pure lì p… - lotar1961 : RT @DanielaBottare2: Che palle non trovo mai quello che mi serve in questo iper ma è il più vicino al sexy shop e devo fare spesa pure lì p… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Come raccontava di recente a GQ Australia,sta puntando sempre di più sulla sua carriera di imprenditrice.Dopo anni di lavoro come modella, esperienza che è stata per lei una scuola in termini di creatività e tecniche di comunicazione, e accanto ai suoi impegni di attrice, influencer e attivista, EmRata - così ormai la chiamano i fan alludendo al suo nickname Instagram -, concentra le sue energie sul suo marchio di costumi e intimo inamorata, creato assieme all'amica Kat Mendenhall e ispirato allo stile di vita della piccola città di mare californiana che ha dato i natali a entrambe.A festeggiare il primo anno di vita del brand, è nata una nuova collezione, Body, a metà tra lo sportivo e il minimal. Molto furba e tutt'altro che minimale, invece, è la campagna di comunicazione con cuiha deciso di ...