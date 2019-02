La settimana delle fiction | da vedere ' Non mentire' | delude ' La porta rossa'

Spoiler Il Paradiso Delle Signore prossima settimana : Luciano dichiara amore a Clelia : La fine del mese di febbraio riserva molte sorprese ai milioni di spettatori desiderosi di conoscere degli sviluppi nella storia tra Riccardo e Nicoletta dopo che c'è stata la crisi tra i due innamorati. La concentrazione principale viene posta intorno alla figura di Luciano che ha tentato in ogni modo di dimenticare i suoi sentimenti nei confronti di Clelia. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo ...

Trame Il paradiso delle signore - prossima settimana : Adelaide e Andreina ai ferri corti : Lunedì 18 febbraio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore' che mette lo spettatore di fronte a ulteriori colpi di scena. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Adelaide che continua a essere infastidita dalla presenza di Andreina con la quale non è mai scoccata la sintonia. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 22 febbraio svelano che Vittorio si trova alle ...

Judo - European Open Roma 2019 : il calendario del fine settimana. Orari e programma delle gare : La stagione agonistica 2019 di Judo entra nella sua fase calda con l’appuntamento più importante del calendario in programma in terra italiana, vale a dire l’European Open di Roma. Il torneo si terrà sabato 16 e domenica 17 febbraio al PalaPellicone di Ostia e quest’anno sarà dedicato alle sette categorie di peso maschili, con una nutrita rappresentativa italiana che proverà a ben figurare davanti al proprio pubblico. ...

Sport invernali - il calendario delle gare della settimana 11-17 febbraio. Programma - orari e tv : La settimana che va da lunedì 11 febbraio a domenica 17 febbraio si preannuncia particolarmente ricca e avvincente per gli Sport invernali con tantissimi eventi in Programma. Proseguono i Mondiali di sci alpino ad Are (Svezia) con le svolgimento del team event e delle prove tecniche (gigante e slalom), l’Italia si affiderà in particolar modo a Federica Brignone e alle ragazze in gigante. La Coppa del Mondo di sci di fondo farà invece tappa ...

Calendario Champions League 2019 - gli orari delle partite della settimana (12-13 febbraio). Come vederle in tv e streaming : Torna lo spettacolo della Champions League di calcio. Martedì 12 e mercoledì 13 febbraio si svolgeranno le gare d’andata delle prime quattro partite degli ottavi di finale del massimo torneo continentale. Si comincerà martedì alle 21.00 con la Roma che ospiterà all’Olimpico il Porto, mentre in contemporanea si giocherà il big match Manchester United-PSG. Mercoledì, sempre alle ore 21.00 i campioni in carica del Real Madrid affronteranno in ...

Secondo delle indiscrezioni la prossima settimana avremo un Nintendo Direct : L'ultimo Nintendo Direct lo abbiamo avuto lo scorso settembre, e a causa di una certa incertezza sull'uscita di alcuni titoli per Nintendo Switch, i fan della grande N sono decisamente trepidanti di sapere quando potranno avere delle ulteriori novità sui loro giochi preferiti.Ebbene, come riporta Nintendoeverything, stando ad alcune voci di corridoio sembra che il prossimo Direct sia in programma per il 13 febbraio.La fonte di tale indiscrezione ...

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace davanti ai truffati delle banche venete : «Risarcimenti? In settimana» : Un bacio e un abbraccio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, stamattina, al loro arrivo al convegno delle associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche, a Vicenza. I due vicepremier si sono ...

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace dai truffati delle banche venete : «Soldi? In settimana». Fischi al governo : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Trame Il Paradiso delle signore prossima settimana : Lisa vicina a Vittorio - Marta gelosa : Un'altra settimana si è conclusa al Paradiso delle signore ed una nuova sta per arrivare. Per quanto riguarda quello che accadrà nei prossimi giorni, è possibile anticipare che ci saranno dei colpi di scena inaspettati. La puntata di venerdì 8 febbraio si è conclusa con l'arrivo di una donna misteriosa. Nel corso dei prossimi giorni, scopriremo che si tratta di Lisa Conterno, una rappresentante di biancheria intima. La donna troverà molta intesa ...

Il paradiso delle signore - anticipazioni prossima settimana : gelosie : anticipazioni Il paradiso delle signore: puntate 11-15 febbraio Un nuovo ingresso al paradiso delle signore rischierà di incrinare definitivamente il rapporto tra Vittorio e Marta. Nelle puntate della prossima settimana della soap opera italiana, arriverà in negozio una donna molto affascinante: Lisa Conterno. La giovane, una venditrice di biancheria intima, sarà interessata a proporre i suoi prodotti a Vittorio Conti. Marta sarà subito molto ...

Spoiler Il Paradiso delle signore prossima settimana : Clelia ha un crollo nervoso : Arrivano le nuove anticipazioni de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai che racconta le vicende, gli amori e le passioni che si intrecciano all'interno di un immaginario grande magazzino di Milano. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda nella settimana che va dall'11 al 15 febbraio su Rai 1. Questa settimana al Paradiso, Clelia sarà soccorsa da un medico dopo aver avuto un crollo ...

A Piazza Affari è la settimana delle banche : Milano. Si fanno sempre più insistenti le voci su un'integrazione tra Unipol Sai e Bper, indiscrezioni che stamattina hanno messo le ali al titolo della banca guidata da Carlo Cimbri e reso incerto l'andamento dell'istituto di Alessandro Vandelli. Potrebbe essere questo il primo passo del processo d

Sport invernali - il calendario delle gare della settimana 4-10 febbraio. Programma - orari e tv : Una settimana di Sport invernali molto importante sta per cominciare, quella che caratterizzerà i giorni che vanno dal 4 al 10 febbraio. Vi saranno i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia) a farla da padroni oltre che quelli di snowboard a Park City (Stati Uniti) a tenere banco. Vedremo all’opera gli atleti a Canmore (Canada) nel biathlon in Coppa Del Mondo e andranno in scena i Mondiali 2019 su singole distanze nello speed skating ad ...

Street control - il calendario settimanale delle verifiche della polizia locale : LECCE - A partire dalla prossima settimana i controlli con il sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada denominato Street control saranno effettuati da lunedì 4 a ...