La Roma risponde al Milan ed allunga sull’Atalanta | Kolarov + Fazio | secondo tempo ...

Roma - la mamma di Zaniolo risponde alle critiche : 'Nelle foto che posto non c'e niente di male' : di Gianluca Lengua La popolarità che in queste ore ha travolto Nicolò Zaniolo per le sue prodezze in campo con la Roma lo ha messo al centro dell'attenzione del mondo calcistico e non. Domani al programma televisivo Le Iene andrà in onda una sua intervista con mamma Francesca, proprio in queste ore al centro di alcune polemiche. Su Instagram, infatti, il suo ...

Serie A - Roma-Milan : al vantaggio di Piatek risponde Zaniolo - salvando Di Francesco : E' da poco terminato il posticipo domenicale della 22esima giornata. È finito 1-1 lo scontro Champions tra Roma e Milan. Al goal di Piatek al minuto '26, risponde Zaniolo in apertura di secondo tempo.Il goal del giovane giallorosso rende così più tranquilla la situazione in casa Roma. Se la squadra di Gennaro Gattuso ha dominato nel possesso palla, la Roma ha risposto con una buonissima prestazione di carattere, calciando quando ne aveva ...

Roma-Milan 1-1 - L'orgoglio non basta : Zaniolo risponde a Piatek - Donnarumma para tutto : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Milan nel posticipo delle 22giornata di Serie A. La squadra di casa, in da subito, prova a fare la partita nonostante i cori dei tifosi che, spesso, pungolano Kolarov ...

VIDEO Roma-Milan 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zaniolo risponde a Piatek : Roma e Milan pareggiano 1-1 nel posticipo serale della 22ma giornata della Serie A di calcio: al vantaggio ospite di Piatek al 26′ risponde, dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa, Zaniolo. I rossoneri restano quarti a quota 36, mentre i giallorossi inseguono sempre a -1, esponendosi al potenziale aggancio di Atalanta e Lazio nelle ultime sfide di domani. IL VANTAGGIO DEL MILAN GRIFFATO Piatek via @VIDEOGoalsHD ...

Reggio Calabria : Lucio Dattola risponde in aula con saluto Romano - spunta il video : Presso la sede dell’aula del Consiglio di Reggio Calabria, nella mattinata di ieri, un consigliere comunale del partito politico Forza Italia della città avrebbe usato il saluto romano per rispondere all'appello del Segretario generale. Il gesto è stato sin da subito definito dal Primo cittadino Falcomatà inaccettabile. Dattola: saluto romano in aula, ripreso da una videocamera La vicenda che ha lasciato senza parole il sindaco Giuseppe ...

Volley - la minaccia di Gino Sirci : “Se il Comune non ci risponde sul PalaBarton Perugia andrà a Roma o a Firenze” : Forse la netta vittoria di Perugia sul Tours in Champions League è l’unica vera buona notizia della serata per gli umbri. Torna infatti a tuonare la voce del presidente Gino Sirci, che minaccia di trasferire la squadra a Roma oppure a Firenze in un prossimo futuro, evidentemente quello dei playoff. In particolare, il suo j’accuse riguarda l’ampliamento del PalaBarton, che in estate era stato promesso dal Comune e poi non si è ...

Roma - Monchi risponde al “pizzino” di Paratici : Roma, il ds Monchi ha parlato delle idee giallorosse per Vida e Barrios, ma anche del ben noto foglietto di Paratici “Il pizzino di Paratici? Ieri ho sentito il presidente del Barcellona perché io ho fatto un pizzino con Messi…bisogna blindare anche Messi perché forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Non scherziamo con cose che non sono professionali: Zaniolo è un giocatore della Roma, siamo felici di averlo con noi“. ...

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto Romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Multe cancellate a Roma - 197 indagati : c'è anche Lotito. Deve rispondere di falso e truffa : Disposto un sequestro da un milione di euro, di cui 26mila nei confronti del presdiente della Lazio. Coinvolto anche ex dirigente del Campidoglio. I fatti risalgono a un periodo dal 2012 al 2014

Emmanuel Macron risponde agli attacchi da Roma : "Italia merita leader all'altezza" : Dice che non risponderà, ma di fatto risponde. Il presidente francese Emmanuel Macron si scrolla dalle spalle le critiche di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia perché, dice, "non hanno alcun interesse". "Non risponderò - ha detto incontrando la stampa al Cairo - è la sola cosa che si aspettano. Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all'altezza della ...

Francesco Chiofalo - la mamma risponde a Selvaggia Roma : ‘Vergogna’ : Un po’ ce lo aspettavamo. Le parole che Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island, ha riservato all’ex fidanzato Francesco Chiofalo dopo che era stata sollecitata a esprimersi pubblicamente circa il delicato momento che il ragazzo sta attraversando, hanno provocato la reazione della famiglia di ‘Lenticchio’, fresco fresco di intervento per asportare un tumore al cervello. La donzella, infatti, ha detto senza ...

A Roma c'è un quartiere che respira diossina. E nessuno risponde alle domande dei cittadini : L'incendio dell'impanto Tmb salario nella Capitale avvenuto alcune settimane fa è stato solo il punto più basso di una crisi ecologica che va avanti da anni. Nel totale disinteresse delle istituzioni Riscaldamento globale, bisogna agire adesso per fermare l'Apocalisse" Tmb Salario, l'impianto che appesta il municipio. Nell’indifferenza del Campidoglio " Tmb Salario, nell'impianto andato a fuoco a Roma era tutto illegale"

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...