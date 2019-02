La Roma batte il Bologna | tre punti importanti nella corsa alla Champions

La Campolongo Hospital RN Salerno batte 10-7 la Roma Vis Nova e vola in classifica. : Sabato pomeriggio alla piscina Simone Vitale di Salerno è andata in scena una grande partyita, tra due delle formazioni meglio attrezzate del girone Sud del Campionato di serie A 2 di pallanuoto. Una ...

Champions - la Roma batte di misura il Porto. Zaniolo si regala la favola all'Olimpico con due gol : A metà settembre le gambe tremavano e la faccia tradiva un'emozione nuova davanti al muro infinito delle tribune del Santiago Bernabeu. Niccolò Zaniolo giocava il suo primo minuto da Romanista contro ...

Zaniolo formato Champions! La Roma batte il Porto ma sorride a metà : la difesa dorme - qualificazione in bilico : La Roma porta a casa un’importante vittoria dal prezioso valore morale, ma la qualificazione è ancora in bilico. Zaniolo show contro il Porto E’ iniziato lo spettacolo degli ottavi di finale di Champions League: la prima squadra italiana a scendere in campo è stata la Roma, che ha ospitato allo Stadio Olimpico il Porto. Una serata magica per i giallorossi, che hanno trionfato per 2-1 grazie ad una splendida doppietta di ...

Champions League - la Roma batte il Porto 2-1 : doppietta di Zaniolo - quarti in bilico : Non basta il predestinato Zaniolo a a "blindare" la Roma in Champions League, perché il Porto tiene aperta la qualificazione ai quarti. All'Olimpico, nell'andata dei quarti, finisce 2-1 per gli uomini di Eusebio Di Francesco che in Europa ritrovano per lunghi tratti brillantezza e sicurezza smarrite

Probabili formazioni/ Roma Porto : Zaniolo al battesimo degli ottavi di finale - Champions League - : Probabili formazioni Roma Porto: quote, notizie su moduli e titolari per l'andata degli ottavi di Champions League all'Olimpico, oggi martedì 12 febbraio.

Roma - sindacati in piazza per il lavoro - Landini : 'Il governo torni indietro o va a sbattere - noi siamo il cambiamento' : Barbagallo , Uil, : "Il governo non sia autoreferenziale, l'economia sta andando male" - "Il governo non può essere autoreferenziale, anche perché l'economia sta andando male. Apra i tavoli di ...

Sindacati a Roma - corteo con i leader 'Il governo freni o va a sbattere' : Futuro al lavoro: è partito da Piazza della Repubblica a Roma il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione nazionale unitaria. Slogan che apre il corteo diretto a piazza San ...

Roma-Viterbo - il passeggero disabile batte la Regione in tribunale. “Abbattere le barriere architettoniche della stazione” : La Regione Lazio è stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla rimozione delle barriere architettoniche presenti in una stazione della tratta ferroviaria Roma-Viterbo e al risarcimento della mamma di un ragazzo disabile che per anni ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario per accompagnare il figlio a scuola. Una vittoria che arriva dopo 5 anni di battaglie legali da parte di Maria Cristina Abballe che, per gli spostamenti ...

Lazio batte Frosinone e aggancia la Roma : Massimo risultato con il minimo sforzo per la Lazio che dopo tre giornate senza i tre punti torna a vincere imponendosi in trasferta per 1-0 nel derby regionale con il Frosinone in uno dei due ...

Piatek colpisce ancora. La Roma "bacia" Zaniolo e sbatte su super Gigio : Roma Gattuso avrebbe voluto cavalcare l'onda di un 2019 iniziato a gran velocità, pur temendo molto una Roma definita da Di Francesco 'agonizzante ma non pronta a morire' dopo l'umiliante 7-1 in coppa ...

DIRETTA/ Fiorentina Roma - risultato live 1-0 - streaming video Rai : Chiesa batte Olsen - viola in vantaggio! : DIRETTA Fiorentina Roma streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.

Sicurezza stradale : Bosch combatte la guida contRomano con un’app : È solo di qualche giorno fa il tragico incidente avvenuto sulla tangenziale di Milano nel quale un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite a causa di un’auto che ha imboccato la corsia contromano. Quello degli incidenti causati dall’imbocco di una strada contromano è un fenomeno in costante crescita che non accenna a diminuire a causa della distrazione dilagante alla guida di ogni veicolo, il tasso di mortalità a seguito di tali ...

Addio alle batterie - cellulari si ricaricheranno con le onde elettRomagnetiche : Il sogno di avere smartphone, pc e altri dispositivi elettronici liberi dalle batterie e dalla necessità di ricaricarli è un po' più vicino, grazie al dispositivo che converte in elettricità l'energia ...