La rivincita di Domenico Criscito | 10 anni dopo

ilfoglio

: Con un sinistro dalla distanza ha regalato al Genoa la vittoria in rimonta sulla Lazio: la rivincita di Domenico… - ilfoglio_it : Con un sinistro dalla distanza ha regalato al Genoa la vittoria in rimonta sulla Lazio: la rivincita di Domenico… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Tra tutti i giocatori del Genoa, sarebbe stato molto interessante vedere la faccia diall'annuncio dell'arrivo di Cesare Prandelli al posto di Ivan Juric, a inizio dicembre. Tra i due, in passato, non era andata benissimo, in coincidenza con l'esperienza dell'allenatore come selezi