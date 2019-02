La pensioni e il fenomeno del gender gap | il 18% delle donne è senza assegno

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L'ultimo dossier prodotto dall'Istat sui dati del nostro sistema previdenziale continua ad evidenziare la predi ungap importante. Il problema persiste da anni e non sembra purtroppo vedere un'inversione di tendenza nonostante le ultime misure prodotte a partire dalle precedenti legislature. Secondo i numeri raccolti in relazione all'anno 2017, su circa 16 milioni di pensionati leche ricevono unsono 8,4 milioni (ad inclusione di quelle che percepiscono emolumenti di natura assistenziale). Ma se si analizzano i dati in modo più specifico si scopre che le pensionate che percepiscono una integrazione al minimo sono circa 2,5 milioni, cioè oltre l'80%destinatarie della tutela. Fino all'anno scorso l'integrazione innalzava l'fino a 507,42 euro al mese, sebbene da quest'anno il reddito di cittadinanza potrebbe garantire ad una parte della platea ...