La maison francese Lancel arriva in Italia

(Di lunedì 18 febbraio 2019), la storicaparigina di pelletteria di lusso acquisita lo scorso giugno dal gruppo Piquadro, apre il suo showroom a Milano facendo così il suo ingresso nel mercatono. La nuova apertura, in uno stabile d'epoca al numero 5 di Piazza San Babila, sarà festeggiata il 19 febbraio durante la Settimana della Moda Donna."Abbiamo grandi aspettative per", ha commentato Marco Palmieri, presidente del gruppo Piquadro. "Lo straordinario patrimonio di unanata a Parigi 143 anni fa rappresenta un grande potenziale che ci auguriamo di valorizzare grazie alla sua integrazione in un gruppo specializzato nella pelletteria di qualità e con la produzione Made in Italy".è parte del Gruppo Piquadro dal giugno 2018 quando è stata acquisita dal Gruppo Richemont. Le borsesono disegnate a Parigi da un team creativo guidato dalla giovane designerna ...