La maison francese Lancel arriva in Italia | apre showroom a Milano

La maison francese Lancel arriva in Italia : Lancel, la storica maison parigina di pelletteria di lusso acquisita lo scorso giugno dal gruppo Piquadro, apre il suo showroom a Milano facendo così il suo ingresso nel mercato Italiano. La nuova apertura, in uno stabile d'epoca al numero 5 di Piazza San Babila, sarà festeggiata il 19 febbraio durante la Settimana della Moda Donna. "Abbiamo grandi aspettative per Lancel", ha commentato Marco Palmieri, presidente del gruppo Piquadro. "Lo ...