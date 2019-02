La Juve vola a +13 sul Napoli e ora può pensare solo alla Champions

Serie A - Napoli-Torino 0-0 : la Juve vola a +13 : All.: Mazzarri 5,5 Arbitro: Fabbri Marcatori: - Ammoniti: Insigne, Koulibaly, Allan, Hysaj, Malcuit , N,; Rincon, Moretti, Aina , T, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : la Dea vola - Sampdoria ko! Ora la Juventus - diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle ultime sei partite che completeranno la 23giornata, oggi domenica 10 febbraio.

Dalla Juventus a Manchester - 'una nuvola nera viaggia verso Firenze per Chiesa' : Juventus e Inter in Italia, le due di Manchester in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e il Bayern Monaco in Germania: come scrive Il Corriere dello Sport , 'in lontananza la nuvola nera pare dirigersi verso Firenze. Paura, per molti quasi certezza, che si ripeta presto la peggiore storia che abbia mai vissuto il club viola. Paura che possa ...

Juventus - Douglas Costa dopo l'incidente in auto è volato a Parigi per il party di Neymar : Nella giornata di ieri, Douglas Costa ha vissuto una brutta disavventura. Il numero 11 bianconero intorno alle 11:15 di lunedì mattina si trovava a bordo della sua Jeep Cherooke sulla A4 e ha avuto un piccolo incidente automobilistico. Il brasiliano fortunatamente non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che è rimasto coinvolto nello scontro è stato portato in ospedale in codice giallo. La macchina dell'ex Bayern Monaco ha avuto danni ...

Juventus scivola in Borsa - -7% finale : ANSA, - MILANO, 1 FEB - Ancora vendite in Piazza Affari sulla Juventus: il titolo, nettamente il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, ha ceduto il 7,4% finale a 1,33 euro. ...

Ascolti tv - Al Bano e Romina fermati da Atalanta – Juve che vola a 7 milioni di telespettatori : vola poco oltre i 7 milioni il match Atalanta-Juve per i quarti di finale della Coppa Italia, trasmesso su Rai1, e stravince la gara degli Ascolti nel prime del 30 gennaio con, precisamente, 7.003.000 telespettatori e il 26.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con lo show di Al Bano ‘55 passi nel Sole‘ ottiene 3.048.000 (share 16.05%). E su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ di ...

CR7 chi? Il fenomeno oggi è Zapata : Juve addio Triplete - l’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia : Clamoroso allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta asfalta la Juventus per 3-0! I bianconeri eliminati dalla Coppa Italia, svanisce il sogno Triplete Una giornata ricca di sorprese e colpi di scena: dopo il clamoroso 7-1 della Fiorentina sulla Roma, nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è l’altrettanto pesante ko della Juventus contro l’Atalanta a lasciare tutti senza parole. Una sfida ...

La Juve vola : Una vittoria in rimonta fa volare la Juventus . Dopo una partita sofferta , i bianconeri battono la Lazio in casa grazie alle reti di Cancelo e CR7, dopo essere passati in svantaggio per un autogol di ...

Lazio-Juventus 1-2 - L'aquila vola ma sbatte contro Cancelo : che beffa : La Juventus vince 2 a 1 contro la Lazio nel match della 21giornata di Serie A. La partita è vivace anche grazie ad un buon atteggiamento dei capitolini che passano nella ripresa con un autorete di ...

La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua paura di vincere : La Juventus soffre ma rimane imbattuta: sconfitta la Lazio di Inzaghi 1-2 all’Olimpico Una sfida importantissima, questa sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Entrambe le squadre sono scese in campo affamate di vittoria, ma nel primo tempo nè gli uomini di Inzaghi nè quelli di Allegri sono riusciti a dare una svolta al match. Alfredo Falcone – LaPresse La Juventus ha giocato motivata dal ko del Napoli, fermato ...

La Juventus dorme per 75 minuti all’Olimpico ma basta un quarto d’ora per ribaltare una bella Lazio : i bianconeri volano a +11 dal Napoli [FOTO] : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Serie C - i risultati della 23giornata : Pro Vercelli - vittoria e vetta. Vola la Juve Stabia - Pordenone ko : Girone A Altro cambio in vetta alla classifica. Continua a Volare la Pro Vercelli che, approfittando del ko della Carrarese contro la Pro Patria, batte di misura l'Albissola e conquista il primo posto.

La formazione biancoceleste scivola fuori dalla zona Champions - Napoli a -6 dalla Juve : La formazione biancoceleste scivola fuori dalla zona Champions. Napoli-Lazio 2-1: quattro pali, Callejon e Milik battono Immobile. Pur privo di Koulibaly,

Il calcio "social" degli italiani. Boom Juve - la Roma vola all'estero - Lazio indietro : Mancano idee, strutture e star a far da traino: solo Ronaldo e Dybala fanno parte dei 50 giocatori più seguiti al mondo, l'unico italiano al 42° posto è Balotelli, che gioca in Francia. 'Il vero ...