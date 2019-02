La condizione della donna nel nostro calcio

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) FALLI DA DIETRO – 24A GIORNATA Nel deserto di noia di un campionato finito, via alle soubrette e all’avanspettacolo.Invade la scena questa signora che vuole tutto e tutto vuol fare.Sempre alla disperata ricerca di riflettori e di primi piani,figuriamoci se la signora si perdeva l’occasionescena madre con lacrime in diretta tv.L’importante è apparire.Al diavolo gli sconquassi che potrebbero minare la carriera dell’amato consorte, incapace, tra l’altro, a quanto pare, di arginarne gli impeti imprudenti di una vanità irrefrenabile.Molto interessanti i commenti a margine.Come quello del magnifico Billy in versione UomoClava: “Io vado da mia moglie e le dico: tu non dici quelle cose dei miei compagni! Altrimenti ti caccio di casa”.In questo Festival di cafonaggine fa sicuramente di meglio il prode Fulvio.Il quale ...