Kolarov e Fazio formato bomber | la Roma si affida alla difesa | Bologna ko all’Olimpico

sportfair

: #Ufficiale 4-3-3 Olsen, Florenzi Manolas Fazio Kolarov, Cristante Nzonzi Pellegrini, Zaniolo Dzeko Kluivert.… - angelomangiante : #Ufficiale 4-3-3 Olsen, Florenzi Manolas Fazio Kolarov, Cristante Nzonzi Pellegrini, Zaniolo Dzeko Kluivert.… - SkySport : ???? Serie ?? 24^ giornata ?? #RomaBologna 2-1 ? rig. #Kolarov (55’) ? #Fazio (73’) ? #Sansone (84’) #SkySerieA… - FCPorto : 11 inicial da AS Roma: Mirante, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Cristante, Zaniolo, Dzeko… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Lavince di misura sulallo Stadio Olimpico: i rossoblù mettono in difficoltà la squadra di Di Francesco, che però porta a casa una bella vittoria Dopo essere stata beffata 2-0 nel girone di andata dal, lanel posticipo della 24ª giornata di Serie A vince 2-1 contro i rossoblù. Allo Stadio Olimpico il match inizia in salita per i giallorossi, che nel primo tempo soffrono la pressione degli avversari, che meriterebbero il vantaggio. Solo Robin Olsen e Kostas Manolas, infatti, si mettono in mostra tra gli uomini di Eugenio Di Francesco. Il portiere svedese, in particolare, è capace di mettere in salvo la porta dellain più di un’occasione.Il secondo tempo è tutta un’altra storia. Ilcrea meno e lane approfitta prima con un rigore realizzato da Aleksandare poi con Federico. La squadra di Sinisa Mihajlovic però ...