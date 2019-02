Juventus campione d’Italia? Ecco quando può arrivare il titolo | il dato

Juventus supercampione con CR7 : è il suo primo trofeo bianconero : Come era già successo l?11 novembre 2018 a San Siro, in campionato, è ancora la Juventus a vincere contro il Milan. A Gedda, in Arabia Saudita, finisce 1-0 per i bianconeri...

La Juventus vince e si laurea campione d'inverno : la Roma va ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri conosce una sola parola in campionato: vittoria. I bianconeri battono con un altro 1-0 una 'grande' come la Roma di Di Francesco grazie ai gol di Mario Mandzukic, ...

Una cinquina al Verona regala alla Juventus Women il titolo di campione d'inverno : TORINO - La Juventus Women non toglie il piede dall'acceleratore e si sbarazza anche dell' Hellas Verona con l'ennesimo risultato rotondo: un 5-1 che non lascia scampo alle scaligere e che incorona le ...

Contro la Roma la Juventus potrebbe già laurearsi campione d'inverno : L'anno volge al termine, ma il campionato stavolta non si ferma e terrà compagnia agli appassionati anche per le feste natalizie. La Juventus dopo un inizio stagione con il botto potrebbe deliziare i tifosi laureandosi Contro la Roma campione d'inverno con 2 partite d'anticipo. Basterà fare almeno un punto per mettere a segno questo primo obiettivo. Per Allegri conquistare il titolo in anticipo è un déjà vu, poichè era già accaduto due anni fa, ...