Jomi Salerno vince a Cassano Magnago e mantiene la testa della classifica

Pallamano femminile - Coppa Italia 2019 : vince la Jomi Salerno - Brescia sconfitta in finale 26-21 : Va alla Jomi Salerno l’edizione 2019 della Coppa Italia di Pallamano femminile , con le campane capaci di disputare una Final8 ad altissimi livelli, sconfiggendo in finale 26-21 la Leonessa Brescia , al termine di una sfida molto entusiasmante. L’inizio è infatti di marca lombarda, con Girotto e compagne che riescono a reggere il passo, trascinate dalla parate di una strepitosa Piffer, un fattore nel primo tempo, con il vantaggio che ...

Pallamano - Supercoppa 2018 : a Salerno si sfidano Jomi Salerno-Oderzo e Fasano-Pressano : La Pallamano italiana non si ferma neanche dopo la sospensione dei campionati per le festività natalizie, poichè domenica 23 dicembre si svolgerà l’edizione numero 12 della Supercoppa, in programma al Pala Palumbo di Salerno. Tra le donne, ad esordire saranno proprio le padrone di casa della Jomi, vittoriose nell’ultimo campionato, affrontando la Mechanic System Oderzo per confermare il titolo della scorsa stagione. Le campane ...