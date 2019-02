Ivan Cotroneo : carriera e biografia del regista de La Compagnia del cigno : Ivan Cotroneo: carriera e biografia del regista de La Compagnia del cigno Chi è Ivan Cotroneo e biografia del regista Dopo aver scritto e ideato la serie tv Sirene del 2017, c’è grande attesa per La Compagnia del cigno, la nuova fiction di Ivan Cotroneo. Il regista napoletano ha deciso di raccontare la sua grande passione per la musica attraverso gli occhi di sette giovani studenti del conservatorio. Cotroneo nel corso degli anni si è ...

La Compagnia del Cigno - Ivan Cotroneo si difende dalle critiche dei Conservatori : "Abbiamo schiuso un mondo - ma è un racconto di finzione" : Con 5,5 milioni di telespettatori, anche alla sua terza puntata La Compagnia del Cigno si è confermato leader della prima serata. Sicuramente un successo per la Rai e per Ivan Cotroneo, ma non senza qualche polemica. Se gran parte del pubblico si gode le avventure dei sette giovani protagonisti tifando per loro e seguendo le loro prove, c'è chi non vede nella rappresentazione fatta in tv del mondo dei Conservatori qualcosa di ...

La Compagnia del Cigno - Ivan Cotroneo : "In un'era di supereroi - volevo raccontare il gruppo che fa forza" : I programmi Rai si stanno rendendo conto di quanto il cast de La Compagnia del Cigno possa servire da spunto non solo per parlare della fiction di Raiuno, ma anche per avvicinare il pubblico più giovane, quello a cui sembra essere principalmente indirizzata la serie creata e diretta da Ivan Cotroneo.Così, ieri, a La Prima Volta, Cristina Parodi ha ospitato tutti e sette i protagonisti della serie, oltre che a Cotroneo stesso. E' stato ...

Ivan Cotroneo/ La compagnia del cigno e le tematiche LGBT : "Lo faccio perché credo nella società civile!" : Ivan Cotroneo dirige 'La compagnia del cigno', la nuova fiction televisiva in onda da oggi sulla rete ammiraglia di Casa Rai, ecco le sue dichiarazioni.

La Compagnia del Cigno al via su Rai1 il 7 gennaio con la firma di Ivan Cotroneo : si pensa già alla seconda stagione? : Inizia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in attesa della messa in onda de La Compagnia del Cigno. La nuova fiction di Ivan Cotroneo andrà in onda proprio al lunedì, dalla prossima settimana, il 7 gennaio, occupando il posto che, fino a questo momento, è stato impegnato con i crime di Rai1 ovvero I Bastardi di Pizzofalcone 2 e Nero a metà. Ottimi ascolti al lunedì sera e la voglia di fare sempre meglio visto che La Compagnia del Cigno ...