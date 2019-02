Isola Dei Famosi | Soleil gelosa di Jeremias!? Leggi cosa è accaduto

CUNEO/ Sabato l'incontro con il Pd in Sala San Giovanni per metter fine all'Isolamento dei "No" : Per dire SI allo sviluppo e alle infrastrutture utili all'economia e al lavoro, ti aspettiamo Sabato 23 febbraio alle ore 10.30 a CUNEO Sala San Giovanni, via Roma 4 INTERVERRANNO: SERGIO ...

Isola Dei Famosi : baci e coccole tra Jeremias e Soleil : Il fratello della showgirl argentina Belen Rodriguez, sbarcato sull'Isola da pochi giorni, ha già trovato il modo di far parlare di sé. Il ragazzo, il terzo della famiglia a partecipare al reality, ha infatti stretto fin da subito un legame con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Dopo i primi baci tra i due Soleil, diventata la leader di questa settimana, ha scelto il fratello Rodriguez per passare una notte sull'Isla Bonita. Le ...

L'Isola Dei famosi - Ariadna in lacrime dopo la battuta di Jeremias : 'Vuoi sco....?' : Ennesimo colpo di scena sulle spiagge delL'Isola dei famosi, dove abbiamo visto che nel corso delle ultime ore, la bella Ariadna Romero è scoppiata in lacrime dopo una battuta a sfondo sessuale di Jeremias Rodriguez, che evidentemente l'ha un po' turbata. La modella, infatti, non ha saputo trattenere le lacrime, temendo che da fuori quella battuta di Jeremias potesse essere strumentalizzata e fraintesa dalla persona con la quale si sta ...

Isola Dei Famosi - è guerra ormai : Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato addosso” : Luca Vismara e Soleil Sorge litigano all’Isola dei Famosi Se fino a qualche tempo fa si poteva credere che i naufraghi andassero tutto sommato d’amore e d’accordo, fatta eccezione per le solite discussioni nate ora per la macchina del riso o per altri motivi, dopo il day time di oggi crediamo che ci sarà davvero poco […] L'articolo Isola dei Famosi, è guerra ormai: Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato ...

Anticipazioni Isola Dei Famosi : Giorgia Venturini eliminata? Riccardo Fogli provato : Isola dei Famosi Anticipazioni: Giorgia Venturini eliminata? Mancano ancora due giorni alla puntata serale dell’Isola dei Famosi ma le Anticipazioni, quelle no: non mancano. Stando a quanto abbiamo visto nel day time infatti pare che la prossima eliminata sarà proprio Giorgia Venturini e l’impressione che abbiamo in realtà è che se non dovesse succedere sarà […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi: Giorgia Venturini ...

Isola Dei Famosi 2019 : la ‘leader’ Soleil provoca Luca : Luca e Viktorjia - Isola dei Famosi 14 Nuovo scontro tra Soleil Sorge e Luca Vismara all’Isola dei Famosi 2019. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata leader nel corso della quinta diretta del reality, ha nuovamente discusso con il cantante, il quale non riesce proprio ad accettare i comportamenti altezzosi e irrispettosi della concorrente. Dopo aver trascorso del tempo a Isla Bonita con Jeremias Rodriguez, Soleil ha ...

Isola Dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola Dei famosi - Giorgia Venturini implora di essere eliminata : Un altro naufrago ha intenzione di lasciare l’Isola dei famosi. Venturini, ultima superstite dei concorrenti reduci da Saranno Isolani, si è confidata con Jo Squillo. “Non c’ho forze, infatti faccio tutto molto rallentato”. Per approfondire leggi anche: Isola dei famosi, il Divino Otelma contro Luxu

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola Dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola Dei Famosi - confessione di Ariadna Romero : "Ghezzal è un figo pazzesco' : La modella cubana Ariadna Romero , concorrente all' Isola dei Famosi 2019, è rimasta affascinata dall'ex calciatore algerino Abdelkader Ghezzal. Al reality show su Canale 5 sta per formarsi una nuova ...

Isola Dei Famosi 2019 - Giorgia chiede di essere eliminata : «Con me in nomination ci sono persone che meritano di andare avanti ed è giusto che esca io» : Giorgia Venturini - Isola dei Famosi 2019 Un altro naufrago ha intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi. Ad alzare bandiera bianca è Giorgia Venturini, ultima superstite dei concorrenti reduci da Saranno Isolani. La riminese ha confidato in primis a Jo Squillo tutto il suo malessere: “Non c’ho forze, infatti faccio tutto molto rallentato”. Proprio per le sue condizioni, nella puntata di mercoledì scorso è stata ...

Isola Dei Famosi : Ariadna in lacrime per colpa di Jeremias : Jeremias Rodriguez fa una battuta imbarazzante a L’Isola: Ariadna reagisce male E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver fatto molto discutere i telespettatori è stato Jeremias Rodriguez, il quale ha fatto una battuta molto imbarazzante, facendo così piangere Ariadna Romero. Cosa ha detto? In pratica il ragazzo era impegnato a cercare dei granchi sugli scogli di Cayo Cochinos ...

Isola Dei Famosi 2019 - Soleil contro Luca : "Sei un nullafacente. Sono stata anche gentilissima - tu non sei nessuno" : All'Isla Bonita, Jeremias e Soleil passano il tempo insieme: "Una dolcezza e una simpatia che non gli attribuivo" ammette lei, confessando una forte alchimia e feeling con il ragazzo. Poco dopo i due tornano insieme ai naufraghi.Soleil, leader della settimana, gestisce i lavori e i compiti da fare. La ragazza discute con Luca perché ha portato poca legna: "Sei nullafacente. Sono stata anche gentilissima con te, tu non sei nessuno". ...

Isola Dei famosi - l'accusa del Divino Otelma : 'Sono stato sequestrato in Honduras' : A Domenica Live , Barbara d'Urso mostra una lettera che gli ha mandato il Divino Otelma . Contiene una accusa molto precisa e pesante. "Il contenuto è serio', dice Barbara, 'affermi di essere stato ...