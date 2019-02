Intervista a Enrico Camerra | ‘Il mondo delle arti figurative è senza limiti’

Domenica In : caos in studio per l’Intervista di Enrico Nigiotti : Domenica In: Enrico Nigiotti sommerso dall’affetto del pubblico in studio Tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier ha intervistato anche Enrico Nigiotti, reduce dal successo riscontrato a Sanremo grazie al brano Nonno Hollywood. Appena fatto il suo ingresso in studio Mara l’ha subito abbracciato: la conduttrice non ha mai nascosto l’amore che prova per il giovane cantante, tanto che aveva condiviso la ...