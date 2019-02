Inter | il giorno di LionRock | oggi assemblea e CdA

Valentino Rossi - l'Intervista esclusiva di Guido Meda nel giorno del suo compleanno : "Sì è vero, ma era diverso il tempo, l'epoca, il mondo. Si poteva anche avere una rivalità vera con tutto quello che comportava. Adesso la furbizia la fa da padrona , è una cosa di comodo. Adesso far ...

Inter-Icardi - è il giorno della resa dei conti : Dopo la vitttoria con il Rapid Vienna , in casa Inter arriva il giorno della resa dei conti con Mauro Icardi . Ad Appiano è previsto un faccia a faccia tra Marotta, Spalletti e l'attaccante argentino ,...

Inter - Icardi - ad Appiano è il giorno del faccia a faccia con Marotta e Spalletti : atteso per oggi - probabilmente al termine dell'allenamento iniziato stamani alle 11 - l'incontro, ad Appiano Gentile, tra l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, l'allenatore Luciano Spalletti e l'...

Le notizie del giorno – Caos Inter - scoppia il caso Icardi : Le notizie del giorno – Clamoroso in casa Inter, Icardi non è più il capitano della squadra. “Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic”. Con questo clamoroso Tweet l’Inter ha comunicato la decisione di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi, adesso il ruolo è stato affidato al portiere Handanovic. Una dura presa di posizione da parte del club nerazzurro che porta ad una rottura che ...

F1 – Verstappen ha scontato la sua pena : 2° giorno di servizio civile svolto al FIA International Stewards Programme di Ginevra : Max Verstappen ha svolto il suo secondo giorno di servizio civile, dovuto alla punizione per aver spintonato Esteban Ocon dopo il GP del Brasile. Il pilota Red Bull presente al FIA International Stewards Programme di Ginevra Max Verstappen ha portato a compimento i due giorni di servizio civile che gli erano stati inflitti come punizione per aver spinto Esteban Ocon durante la lite generatasi dopo il GP del Brasile. Il pilota Red Bull era ...

Panasonic ha nascosto una fotocamera intelligente all’Interno di una discreta lampada da soggiorno : Panasonic ha quindi sviluppato una nuova idea per nascondere le telecamere aprendo il crowdfunding per l'HomeHawk Floor: Camera e Ambient Light. Si tratta di una lampada con luce ambientale regolabile da pavimento dall'aspetto piuttosto comune che integra in modo discreto una fotocamera intelligente. Il prodotto ha debuttato al CES 2019 ed è ora disponibile per i primi utenti attraverso Indiegogo fino al 22 febbraio. L'articolo Panasonic ha ...

Facebook riflette sull’Interoperabilità : WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno : Gli utenti di WhatsApp e Messenger inviano oltre 100 miliardi di messaggi al giorno e questo fa riflettere Facebook sull'interoperabilità tra le app. L'articolo Facebook riflette sull’interoperabilità: WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno proviene da TuttoAndroid.

Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission : Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene il giorno dopo essere uscito dalla International Whaling Commission (IWC), l’organizzazione internazionale che si occupa di preservare la popolazione mondiale di cetacei. Il primo luglio di quest’anno, per la prima volta da trent’anni,

GODIN ALL'Inter - PRIMO GIORNO IN NERAZZURRO/ Il difensore uruguagio ha sostenuto le visite mediche : GODIN ALL'INTER, PRIMO GIORNO in NERAZZURRO. Il difensore uruguagio ha sostenuto le visite mediche, addio ufficiale all'Atletico Madrid

Aborto - legale fino a un giorno prima del parto/ New York - tolto ogni limite all'Interruzione di gravidanza : Aborto, legale fino a un giorno prima del parto a New York: tolto ogni limite all'interruzione di gravidanza, ma è polemica

Calciomercato - Pellegrini : 'Interesse Psg? Lavoro per diventare un giorno capitano della Roma' : ... si deve mettere a schermo della difesa per far sì che non ci siano buchi in mezzo al campo, però mi abituerò anche a questo." Chi osservi con attenzione tra i migliori centrocampisti al mondo? "Mi ...

Rinnovo Icardi - domani il grande giorno : incontro tra Wanda Nara e l’Inter : Rinnovo Icardi, domani i vertici dell’Inter incontreranno l’agente del centravanti, la compagna Wanda Nara Inter, domani sarà il tanto agognato giorno dell’incontro tra la dirigenza nerazzurra e Wanda Nara per il Rinnovo di Mauro Icardi. Una data tanto attesa dai tifosi interisti che fremono per conoscere il futuro del proprio capitano, alla ricerca di un accordo economicamente più corposo. Marotta ha tranquillizzato ...

Inter - ecco il giorno dell'incontro tra Marotta - Ausilio e Wanda per Icardi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter è pronta ad alzare l'offerta a 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio, eliminando la clausola rescissoria. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco ...

Manovra - Bongiorno : Lavoriamo per anticipo Tfr con Interessi a carico Stato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse