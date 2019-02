Inquinamento ambientale | prima che il mondo vada tutto a rotoli | bisogna fare qualcosa di

Aree protette : sbancamento abusivo nel parco del Vesuvio - 72enne denunciato per Inquinamento e disastro ambientale : I carabinieri forestali hanno scoperto uno sbancamento non autorizzato lungo un costone del monte Somma in località Pennino–contrada Malopasso: la zona ricade all’interno del parco nazionale del Vesuvio, in un’area riconosciuta sito di interesse comunitario-zona di protezione speciale e sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. L’area, ricoperta da un bosco di castagno, era stata aggredita realizzando uno ...