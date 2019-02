calcioweb.eu

: Iniziativa “Dona il sangue entri gratis alla #Torres!” - CalcioWeb : Iniziativa “Dona il sangue entri gratis alla #Torres!” - Cris_events : 24 febbraio, grande iniziativa solidale nei Centri Commerciali d’Italia a favore della Croce Rossa. Recati al piú v… - crivigevano : Anche #CroceRossa #Vigevano aderisce all'iniziativa #UniscitiANoi. Oggi e domenica 24 febbraio saremo al Centro Com… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) “C’è chi deve subire trasfusioni periodicamente o per importanti operazioni, c’è chi ha bisogno disempre, bambini e adulti. La nostra città può fare molto di più di poche sacche al giorno. Invitiamo tutti ad andare a donare. Noi lo faremo nei prossimi giorni, con i nostri atleti e il nostro staff ma contiamo anche su di voi, sui nostri tifosi e per voi questa settimana, in collaborazione con il personale del Centro Trasfusionale di via Montegrappa a Sassari, sarà valida la promozione “ Dona ilSe sei un tifoso rossoblù avrai diritto ad un ingresso gratuito allo stadio per la prossima gara di campionato Torres-Budoni del 24 febbraio, valida per la 10^ giornata di serie D, che si svolgerà alle 14:30 allo stadio Vanni Sanna.Ecco come fare: 1 – Vai a donare 2 – Mandaci copia della ricevuta di donazione tramite ...