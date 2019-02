In marcia dal capoluogo a Limone con tappa nelle stazioni per sostenere la Cuneo-Nizza

Corso di esorcismo ritirato dal portale Miur/ Scuola - marcia indietro dell'ateneo : Scuola, retromarcia dell'ateneo pontificio: niente Corso di esorcismo per insegnanti, è stato ritirato dal portale Miur. Le ultime notizie

In retromarcia sull’A11 per recuperare merce caduta dal furgone. VIDEO : In retromarcia sull’A11 per recuperare merce caduta dal furgone. VIDEO L’autista guidava all'altezza di Montecatini, quando si è accorto dei pacchi caduti: si è spostato sulla corsia di emergenza ed è tornato indietro. Quando li avvistava sulla carreggiata, scendeva e l'attraversava. Circa 600 euro di multa e 15 punti in meno sulla ...

In retromarcia sull'A11 per recuperare merce caduta dal furgone. VIDEO - : L'autista guidava all'altezza di Montecatini, quando si è accorto dei pacchi caduti: si è spostato sulla corsia di emergenza ed è tornato indietro. Quando li avvistava sulla carreggiata, scendeva e l'...

Carige : Di Maio fa nomi 'colpevoli' disastro. Ira Caltagirone : Acqua marcia distrutta dallo Stato : Il vicepremier torna ad attaccare la vecchia politica e la commistione tra politica e banca, e lo fa riprendendo il caso Carige , più che mai attuale dopo che la banca genovese è stata commissariata ...

30 favolose illusioni tridimensionali disegnate dall'artista noto come 'Il Picasso dei marciapiedi' : ...usa i marciapiedi di tutto il mondo per esprimere la sua arte! Quest'uomo è infatti famoso per le illusioni tridimensionali che realizza con i gessetti sulle strade delle più grandi città del mondo. ...

Al via la 46esima marcialonga - tra i boschi devastati dal ciclone di ottobre : Nelle valli Fiemme e Fassa martoriate dal ciclone del 29 ottobre scorso che ha distrutto in milione di metri cubi di bosco, e in totale assenza di neve, domani partirà la 46esima Marcialonga. Gli ...

Retromarcia della figlia di Riina : "Toglierò nome dall'insegna del mio ristorante a Parigi" : Lucia Riina: "Non volevo provocare né offendere nessuno. Mio padre ha la sua storia, io ho la mia identità di artista e pittrice"

TABACCAIA 90ENNE FA ARRESTARE RAPINATORE/ marcianise - bandito messo in fuga dall'anziana : com'è andata : Angela Piccolo, TABACCAIA 90ENNE, ha messo in fuga un RAPINATORE. E' successo a Marcianise: la donna ha anche riconosciuto il criminale facendolo ARRESTARE.

Retromarcia della figlia di Riina : "Toglierò nome dall'insegna mio ristorante a Parigi" : Lucia Riina: "Non volevo provocare né offendere nessuno. Mio padre ha la sua storia, io ho la mia identità di artista e pittrice"