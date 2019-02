In auto sul lago congelato ma il ghiaccio cede improvvisamente | terrore per una coppia in

Dramma sulla A19 : tir sbanda - travolge un’auto e precipita dal viadotto : un morto : Il tragico incidente stradale nella mattinata di lunedì nel tratto della A19 compreso tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, nella città metropolitana di Palermo. La vittima è l'automobilista travolto dal tir. Ferito ma vivo invece il camionista, estratto delle lamiere dai pompieri e poi affidato alle cure del 118.Continua a leggere

Gli iscritti al M5S votano sull’autorizzazione a procedere per Salvini : Devono decidere se il ministro dell'Interno è colpevole di sequestro di persona aggravato nei confronti dei migranti della nave Diciotti

Erba. Incidente sul Legnone morta Katia Bertuzzo impiegata all’autoscuola Sergio : Erba piange Katia Bertuzzo, 44 anni. La donna è morta mentre si arrampicava sul Monte Legnone, in Valvarrone, la vetta più

Governo si infrange sulla Diciotti. M5s : se sì autorizzazione probabile crisi. Salvini : dormo tranquillo : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una crisi di Governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di Governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Salvini, intanto, appare tranquillo. D'altronde, comunque vada, da questa vicenda Diciotti ne uscirà ...

Usa - Tim Cook con Ivanka Trump nel comitato sull'automazione del lavoro : Il board rientra nell'iniziativa dell'amministrazione Trump per colmare il gap dei lavoratori altamente qualificati richiesti da un'economia sempre più moderna e tecnologicamente avanzata, e per ...

Lombardia e autonomia : si pensa al superticket e a deleghe sulla cultura - M5S dubbioso : Durante il Consiglio dei ministri svoltosi giovedì 14 febbraio si sono discussi i testi per l’autonomia rafforzata e si è avviato un percorso - che sarà tutt'altro che semplice - volto ad ad attribuire a tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) maggiori poteri e più ampie competenze su una serie di "settori" importanti (dal lavoro alla sanità passando per la scuola). Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stata : ...

M5S - lanciata la consultazione sul processo a Salvini 'Se dici no all autorizzazione - vota sì'. Nugnes 'La formula non è chiara' : ... verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO In un lungo passaggio si parla della particolarità del caso, provando a dimostrare che non c'è alcuna contraddizione rispetto alla linea politica sempre ...

Il M5S farà decidere agli iscritti a Rousseau sull’autorizzazione a procedere per Salvini : Per il caso della nave Diciotti, nel quale il ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona aggravato nei confronti dei migranti

Jacopo Fo sul processo a Matteo Salvini : "M5s segue logiche elettorali - io voterei si all'autorizzazione" : Sul voto online per decidere cosa votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, Jacopo Fo è lapidario: "Sinceramente non capisco". Intervistato dal Fatto Quotidiano lo scrittore appare smarrito per la decisione dei vertici pentastellati:"Spero non votino no. Anche Salvini, dal suo punto di vista, avrebbe tutta la convenienza a farsi processare. Quelle dei 5 stelle mi sembrano reazioni che seguono logiche elettorali. Io ...

Berlusconi : “Siamo alla resa dei conti - governo cadrà proprio sull’autonomia” : Silvio Berlusconi è sicuro, il governo è in caduta libera e si schianterà sull’autonomia “Avevo detto che il governo sarebbe caduto sui fatti”, ha detto ai giornalisti arrivando a Cagliari il Cavaliere, “L’autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile ed è possibile che questo governo cada. Io me … L'articolo Berlusconi: “Siamo alla resa dei conti, governo cadrà ...

autonomia - fra Lega e M5s aperto il dibattito sul ruolo del Parlamento : Un vertice nella prossima settimana tra Conte e i vice Di Maio e Salvini affronterà il nodo che divide la maggioranza e preoccupa i governatori del sud. 'Le camere - dice il ministro Fraccaro - non ...

Sul cammino verso le autonomie Lega e M5s procedono divisi : Il governo va avanti "con responsabilità e chiarezza" sull'autonomia anche se, sul coinvolgimento del Parlamento, divergono le posizioni tra M5s e Lega. In attesa che il vertice politico della prossima settimana, annunciato da Matteo Salvini, sciolga il nodo delle intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha messo un punto fermo mentre la Campania di Vincenzo De Luca ha formalizzato la ...

