In 100 anni insetti addio | e la Germania pensa a una legge

Una pantera nera avvistata in Africa dopo 100 anni : Un rarissimo esemplare di leopardo nero Africano (Panthera pardus pardus) è stato avvistato e fotografato in Kenya dopo 100 anni. È la prova dell'esistenza in Africa, dopo un secolo, di felini con questa mutazione genetica. L'unica immagine precedente di una pantera nera risaliva al 1909: una fotografia scattata ad Addis Abeba, in Etiopia, e ora conservata presso il Museo di storia naturale di Washington D.C. È noto che ...

Pensioni Quota 100 - pace contributiva estesa a 10 anni con 120 rate mensili : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi domenica 17 febbraio 2019, riguardano gli ultimi emendamenti in arrivo dal governo in vista del voto previsto da domani sul decreto Pensioni in esame al Senato. Come riportato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore (edizione di oggi), la cosiddetta 'pace contributiva' raddoppia il periodo della rateizzazione, visto che si passerà da 60 a 120 rate mensili. Un'altra importante novità è rappresentata dal ...

Contributi figurativi Inps e Quota 100 : limite 5 anni e pensione anticipata : Contributi figurativi Inps e Quota 100: limite 5 anni e pensione anticipata limite massimo Contributi figurativi Inps per Quota 100 Il pacchetto Quota 100 è già quasi pronto e stando alle ultime voci va solo ultimato nei più piccoli dettagli. Tuttavia su Quota 100 ancora si conosce poco di ufficiale. E una domanda che ci si può porre riguarda senza dubbio il riconoscimento dei Contributi figurativi Inps. Essendo la Quota 100 una soluzione di ...

Pensione anticipata e 35 anni contributi : Quota 100 o precoci - come uscire : Pensione anticipata e 35 anni contributi: Quota 100 o precoci, come uscire Quota 100 e Pensione anticipata con 35 anni Pensione anticipata e 35 anni contributi: Quota 100 o precoci, come uscire Pensione precoci, Quota 100 o anticipata La Pensione sta diventando per molti italiani una sorta di miraggio. Non a caso il superamento della riforma Fornero è diventato il perno della prossima manovra. Probabilmente insieme al reddito di cittadinanza è ...

Pensione anticipata con 30 anni di contributi - le alternative a Quota 100 : Pensione anticipata con 30 anni di contributi, le alternative a Quota 100 Oltre Quota 100: come uscire prima con 30 anni di contributi Pensione anticipata con 30 anni di contributi, le alternative a Quota 100 alternative a Quota 100 per la Pensione anticipata Quota 100 potrebbe essere introdotta già l’ anno prossimo. Per andare in Pensione con il superamento della Legge Fornero – sarebbe questa l’ ipotesi allo studio del ...

Valentino Rossi - gli auguri dei freni Brembo : 40 anni - 400 dischi e 100 mila frenate : Caro Valentino, oltre 25 anni fa ci siamo innamorati, della tua sensibilità in frenata e della tua spensieratezza dopo il traguardo . Eri un ragazzino alle prese con una delle moto più sognate dagli ...

Sopravvissuta all’Olocausto - viene uccisa da un eroinomane per 20 euro : aveva 100 anni : "Stava cercando un obiettivo facile e quando ha visto quella vecchina piccola e vulnerabile, si è subito fermato", così il procuratore ha descritto l'aggressione Artur Waszkiewicz, 40 anni, ai danni della centenaria di Zofija Kaczan. La donna era Sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti; è morta lo scorso giugno a seguito della barbara violenza subita a Derby, in Regno Unito. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto.Continua a leggere

Milano - Anpi : 'Fermate il raduno di CasaPound per i 100 anni dalla nascita dei fasci' : Celebrare i cent'anni dalla nascita dei "fasci di combattimento", da cui, di fatto, partì poi il movimento fascista. Sarebbe questo l'obiettivo di un grande concerto che si terrà il 23 marzo a Milano. Ad organizzare l'evento è Zetazeroalfa, gruppo vicinissimo a CasaPound, tanto che il cantante della band è proprio Gianluca Iannone, presidente del gruppo neofascista. A lanciare l'allarme è l'Anpi, assieme all'Osservatorio democratico sulle nuove ...

Rarissimo leopardo nero africano fotografato per la prima volta dopo 100 anni : Da oltre 100 anni il misterioso leopardo nero africano non veniva fotografato, e alcuni iniziavano anche a pensare che fosse soltanto una leggenda, oppure che si fosse del tutto estinto. Un fotografo naturalista, Will Burrard-Lucas, ha avuto l'enorme fortuna di cogliere in uno scatto l'animale tanto cercato, affermando nel suo blog personale di aver realizzato il suo grande sogno di studioso. L'incredibile fotografia di Will Burrard-Lucas "Non ...

Residenze d'artista in azienda : dieci progetti per i 100 anni di Giovanardi a Concorezzo : L'azienda Giovanardi di Concorezzo festeggia i primi cent'anni di vita col progetto "10X100 fabbrica d'arte contemporanea" trasformandosi in residenza d'artista. Festeggiare cent'anni di vita sono l'...

Tra 100 anni potrebbero non esserci più insetti : Uno studio dell'Università di Sydney ha analizzato 73 rapporti storici sul calo degli insetti nel mondo e ha rilevato che la massa totale di tutti gli insetti sul Pianeta diminuisce del 2,5% all'anno. Più del 40% delle specie di insetti conosciute è in costante declino e almeno un terzo è in pericolo: vuol dire che api e formiche si stanno estinguendo 8 volte più velocemente di mammiferi, uccelli e rettili, che "fra 10 anni ce ne saranno un ...

