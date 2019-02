Il video di Lady Gaga che improvvisa “Bad Romance” sul set di “A Star Is Born” è tutto

LADY GAGA/ video - la malattia mentale e la fede in Dio : Tempo fa LADY GAGA aveva parlato del suo rapporto di amicizia con un sacerdote cattolico da cui si reca spesso alla Messa

Il toccante video di Shallow di Lady Gaga cantata in coro in chiesa - un inno spirituale per decine di persone : Shallow di Lady Gaga si appresta a diventare uno dei maggiori successi della discografia della popstar. E d'altronde l'album che la contiene, A Star Is Born, ha appena raggiunto l'incredibile quota di un miliardo di flussi streaming solo su Spotify: un risultato raggiunto prima d'ora in carriera solo col suo best seller The Fame Monster ma dopo diversi anni dal lancio, mentre la colonna sonora dell'omonimo film diretto e interpretato da Bradley ...

Nella lista dei vincitori dei Grammy Awards 2019 tanti outsider e il trionfo di Lady Gaga con Shallow (video) : Domenica 10 febbraio i Grammy Awards 2019, per la 61esima edizione del premio considerato il più grande riconoscimento musicale conferito ad artisti, produttori, compositori, hanno consacrato sul palco dello Staple Center di Los Angeles un certo numero di outsider oltre ai favoriti Lady Gaga, Drake, Cardi B. Il celebre grammofono d'oro è stato assegnato ai vincitori delle categorie più importanti nel corso di tre ore di diretta tv (gli altri ...

Super Bowl 2019 – Tutti in piedi - nessuna protesta : l’Inno Nazionale di Gladys Knight emoziona tutta l’America [video] : L’Inno Nazionale americano cantato da Gladys Knight fa emozionare Tutti: nessuna protesta, come si temeva alla vigilia, lo spettacolo del Super Bowl fila liscio e non lascia spazio alla politica Notte di grandi emozioni quella del Super Bowl numero 53, conclusasi con il successo dei New England Patriots sui Los Angeles Rams (13-3). Come sempre, ad aprire la grande notte dell’evento sportivo più atteso d’America, è stata ...

Lady Gaga duetta a sorpresa con Bradley Cooper a Las Vegas - video - - : ... shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow We're far from the shallow now Dimmi una cosa, ragazza Sei felice in questo mondo moderno? O hai bisogno di più? C'è qualcos'altro che stai ...

Reunion di Lady Gaga e Tony Bennett a Las Vegas - video e scaletta del primo concerto Jazz & Piano della residency Enigma : Domenica 20 gennaio Lady Gaga ha realizzato il primo spettacolo Jazz & Piano nella sua residency "Enigma", in scena dallo scorso dicembre al Park Theatre di Las Vegas. Con una scaletta che mescola classici del repertorio degli American Standards e alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati in chiave acustica o prettamente Jazz, Lady Gaga ha avuto al suo fianco anche l'amico e collaboratore Tony Bennett, con cui ha inciso l'album di ...

Lady Trapp mozzafiato a bordo piscina - la sexy Izabel Goulart mostra il suo ‘lato migliore’ sui social [video] : Izabel Goulart si gode il caldo a bordo piscina e fa rimanere a bocca aperta i fan mostrandosi con uno microscopico bikini sui social Il portiere Kevin Trapp è davvero un uomo fortunato. Forse questo avranno pensato i fan del calciatore e della futura moglie Izabel Goulart, dopo che la bella modella brasiliana ha postato sui social un video bollente. A bordo piscina con un microscopico bikini, Lady Trapp si mostra in perfetta forma e con ...

Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics’ Choice Awards 2019 con A Star Is Born e Shallow - vittoria tra le lacrime (video) : A una settimana dalla vittoria dimezzata ai Golden Globes, arriva il Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics' Choice Awards 2019, altra tappa verso gli Oscar di febbraio che saranno il vero banco di prova per l'osannato A Star Is Born di Bradley Cooper. Se ai premi considerati anticipazioni degli Oscar Gaga aveva spuntato una vittoria solo per Shallow come miglior canzone originale, stavolta ai premi della Critiva ha vinto sia per il suo ...

Delusione per Lady Gaga ai Golden Globes 2019 - in lacrime si consola con Shallow miglior canzone originale (video) : Non ce l'ha fatta Lady Gaga ai Golden Globes 2019 ad affermarsi come miglior Attrice Protagonista per A Star Is Born, raccogliendo però un riconoscimento per la sua Shallow come miglior Colonna Sonora. L'atteso trionfo del remake di Bradley Cooper non c'è stato: osannato dalla critica e tra i film più visti al box office, A Star Is Born non è riuscito a spianarsi la strada verso gli Oscar. Né Gaga né Cooper hanno vinto tra gli attori ...

Sexy bikini per Izabel Goulart in Brasile - Lady Trapp è uno schianto in vacanza [video] : Izabel Goulart Sexy nell’ultimo video social della sua vacanza in Brasile, la fidanzata di Kevin Trapp in bikini scatena i fan “Grata !! Che bel modo di iniziare l’anno! Connessa con la natura, trascorrendo del tempo di qualità con i miei amici in questo paradiso chiamato Noronha!!“. Con questa didascalia, Izabel Goulart posta un video su Instagram delle sue vacanze in Brasile in cui si mostra vestita solamente ...

Lady Marchisio scatenata alle Maldive : balletto sexy e décolleté in vista per Roberta Sinopoli [FOTO E video] : Roberta Sinopoli rilassata e divertita alle Maldive, la moglie di Claudio Marchisio se la spassa sulle spiagge delle meta vacanziera senza rinunciare al suo lato sexy Claudio Marchisio e la famiglia si trovano attualmente alle Maldive, dove hanno trascorso il Capodanno. Al fianco del calciatore ex Juventus c’è anche la splendida moglie Roberta Sinopoli, che più degli altri sembra divertirsi nella meta vacanziera dove si trova con il ...

Lady Rugani alle Maldive con il suo calciatore - Michela Persico super sexy a capodanno [FOTO E video] : Daniele Rugani per capodanno è volato alle Maldive con la sexy fidanzata Michela Persico, il calciatore della Juventus saluta il 2019 accanto alla sua dolce metà Daniele Rugani e Michela Persico sono alle Maldive. Il calciatore della Juventus e la soubrette italiana sono volati nella calda meta vacanziera per godersi un po’ di relax e temperature miti. Approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio ...

Lady Gaga si commuove a Las Vegas durante il bis in Shallow (video) : “Mi avete resa una star” : Lady Gaga si commuove a Las Vegas davanti al suo pubblico. L'episodio si è verificato a Las Vegas, nel corso del bis che ha tenuto per il concerto Enigma con repliche che proseguiranno per tutto il 2019. L'artista è scoppiata in lacrime nel bel mezzo della sua esibizione in Shallow, cogliendo l'occasione per ringraziare i fan per averla resa famosa e aver creduto nel suo talento. "Per molto tempo mi sono sentita incompresa. Tutti pensavano ...