Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Lega Pro dopo il match-farsa

CUNEO-Pro Piacenza 20-0/ Tutti i colpevoli di un sistema fallito : La partita di serie C tra Cuneo e Pro PIACENZA, finita 20-0 con il PIACENZA in 7, è destinata a diventare il simbolo del fallimento del calcio italiano

Il n.1 del Pro Piacenza : "Pago la mia inesperienza" : 'Ho pagato a caro prezzo la mia inesperienza nel mondo del calcio, ma non mi sento l'unico responsabile per il tracollo del Pro Piacenza' . Così in un'intervista al quotidiano Libertà di Piacenza il presidente Maurizio Pannella commenta l'esclusione ...

Pro Piacenza escluso dal campionato - il presidente : “pago la mia inesperienza” : “Ho pagato a caro prezzo la mia inesperienza nel mondo del calcio, ma non mi sento l’unico responsabile per il tracollo del Pro Piacenza”. Sono queste le parole in un’intervista al quotidiano Liberta’ di Piacenza del presidente Maurizio Pannella che commenta così l’esclusione dal campionato dopo la vergogna del 20-0 contro il Cuneo. “Massimo rispetto per le istituzioni calcistiche pur se hanno ...

Calcio - il Pro Piacenza escluso dalla Serie C dopo la sconfitta 20-0 contro il Cuneo : Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Serie C di Calcio, dopo l’incredibile sconfitta di ieri per 20-0 contro il Cuneo. Una partita surreale in cui il Pro Piacenza si era presentato in campo con soli 7 calciatori, un tentativo disperato per evitare l’esclusione automatica dopo la quarta gara saltata. Una figuraccia che è stata però inutile, visto che oggi il giudice sportivo della Lega Pro ha decretato “l’esclusione del Pro Piacenza ...

Pro Piacenza esclusa dal campionato di Serie C : classifica da riformulare : Carmine Palumbo, direttore generale del Pro Piacenza, si è detto dispiaciuto. “Ce l’ho messa tutta. Si vede che era giusto

Pro Piacenza - parla l'ex Polverini e Ghirelli accusa i genitori : ... on Feb 18, 2019 at 1:34am PST Pro Piacenza: parla l'ex Polverini Una vicenda surreale e grottesca che fa male a tutto lo sport italiano, anche perché ha avuto vasta eco in tutto il mondo - "Ridiculo ...

Cuneo-Pro Piacenza 20-0 - club emiliano fuori da campionato e Figc - : La squadra che domenica ha disputato una partita con 7 giocatori under 18 e un massaggiatore in campo è stata sanzionata dal giudice sportivo e dalla Federcalcio che ne ha revocato l'affiliazione per "...

Serie C : Gravina cancella il Pro Piacenza dalla Figc. Revocata l'affiliazione : Il Pro Piacenza non fa più parte della Figc. In serata, il presidente Gravina ha infatti revocato l'affiliazione del club emiliano dopo la gara farsa di domenica pomeriggio tra Cuneo e Pro Piacenza . ...

La squadra del Pro Piacenza è stata esclusa dal campionato di Serie C : Il giudice sportivo della Lega Pro ha escluso la squadra del Pro Piacenza dal campionato di Serie C in seguito alla partita persa 20-0 domenica contro il Cuneo, nella quale era scesa in campo con soli sette giocatori di età compresa fra

Pro Piacenza - la Figc revoca affiliazione della società : Scelta che ha fatto infuriare il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha commentato: "Quanto accaduto a Cuneo è un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti. Questa sarà l'ultima ...

Pro Piacenza estromesso dal campionato - : La Pro Piacenza è fuori dal campionato di serie C. Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali OSSERVA che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all'arbitro una distinta di ...

Pro Piacenza - esclusione dal campionato e revoca dell'affiliazione : 'esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza' e 'la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3': è la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale ...

