Il principe Salman vuole comprare il Manchester United

agi

: Il principe ereditario saudita,Mohammed bin Salman,ha firmato accordi per $20 miliardi in #Pakistan,dove ha incontr… - Atlantide4world : Il principe ereditario saudita,Mohammed bin Salman,ha firmato accordi per $20 miliardi in #Pakistan,dove ha incontr… - zazoomblog : Manchester United il principe saudita Bin Salman offre 43 miliardi per acquistarlo - #Manchester #United #principe… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il controversoereditario saudita Mohammed binavrebbe offerto 3,8 miliardi di sterline, pari a 4,34 miliardi di euro, per acquistare la squadra più titolata d'Inghilterra, il. Lo ha riportato il tabloid britannico Sun nella sua edizione domenicale, secondo cui l'offerta faraonica era già stata avanzata a ottobre, prima che lo scandalo internazionale suscitato dall'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi avesse messo la proposta in secondo piano.Ilè stato rilevato nel 2005 dalla famiglia Glazer per 790 milioni di sterline in un'acquisizione in parte finanziata indebitando la stessa squadra. Secondo il Sun, la famiglia proprietaria anche della squadra di football americano dei Tampa Bay Buccaneers non è interessata a cedere il club, che lo scorso settembre ha registrato ricavi record di 590 milioni di ...