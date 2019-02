Il Piccolo Lord | il film con Alec Guinness e Rick Schroeder mercoledì in tv su Rete 4

Blastingnews

: Oggi a Pordenone nasce un piccolo busone e capisco perché - Lord_Spleen : Oggi a Pordenone nasce un piccolo busone e capisco perché - Alefuzz : Fonti certe (??) mi hanno detto che ci sono ancora biglietti disponibili per l’unica data italiana dei Brass Against… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L'abbiamo già visto decine e decine di volte, ma ogni volta che lo ritrasmettono va a finire che un'occhiatina gliela diamo sempre. Stiamo parlando del"Il", pellicola per la televisione del 1980 che20 febbraio verrà mandata in onda, in prima serata tv, da4. Ispirato al racconto "LittleFauntleroy" della scrittrice inglese Frances Hodgson Burnett, il lungometraggio ha tra i suoi attori principali il compiantoTrama del'Il20 febbraio 2019 la programmazione Mediaset prevede la messa in onda, alle ore 21:25 circa, del"Il" suquattro.Cedric Errol è un bambino orfano di padre che vive con la madre a New York. Un giorno, improvvisamente, diventa l'unico erede di tutti i beni del nonnoDorincourt, conte inglese di un nobile casato di cui faceva parte anche il ...