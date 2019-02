Il Palermo è ‘salvo’ | trovato l’accordo con la Damir srl | il comunicato ufficiale del

sportfair

: I comici Salvo Ficarra e Valentino Picone, che la loro Palermo non l’hanno mai lasciata, tengono a dirlo: «La nostr… - franca46267564 : I comici Salvo Ficarra e Valentino Picone, che la loro Palermo non l’hanno mai lasciata, tengono a dirlo: «La nostr… - Cristopher_2015 : ++++ACCORDO TROVATO++++ Il #Palermo è salvo e scongiura la penalizzazione di -4! #SerieBKT #ForzaPalermo @palermocalcioit - gianino_salvo : @matteosalvinimi @nonelarena Sai “ caro “ Matteo che per fare Messina Palermo con il treno ci stiamo ancora + di 6… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il club rosanero ha reso noto di averun accordocon lasrl, utile per proseguire l’attuale stagione sportiva “La soluzione individuata per salvare ilda una grave penalizzazione spero che sia segnale e fautrice di una vera svolta. Confermo l’importanza e la disponibilità per una collaborazione con FGCI e Lega Calcio per superare confusione e incertezze sulla proprietà“. Lo scrive stamattina sui social network Leoluca Orlando commentando l’accordo raggiunto ieri notte fra la società di viale del Fante e la famiglia Mirri.Un’intesa di massima certificato con la notadiramata dal club rosanero: “l’U.S. Città die lasrl annunciano con soddisfazione di aver raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si ...