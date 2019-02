Il nuovo singolo di Selena Gomez è un featuring con J Balvin | Benny Blanco e Tainy | sarà

Luciano D'Abbruzzo - esce il nuovo singolo 'L'ultima estate' : Si chiama ' L'ultima estate ' il nuovo singolo del cantautore Luciano D'Abbruzzo , pubblicato per Sony Music insieme al relativo videoclip. Quest'ultimo è diretto da Alessia Magnano, con la ...

Sweet Dreams (Are Made of This) è il nuovo singolo di Giorgia dopo Una storia importante (audio e testo) : Il nuovo singolo di Giorgia è Sweet Dreams (Are Made of This). Il brano arriva dopo il rilascio di Una storia importante, nella quale compare anche la voce di Eros Ramazzotti in un cameo della sua stessa canzone e portata al Festival di Sanremo, nel quale non ha ottenuto il successo sperato. Si tratta del terzo singolo estratto da Pop Heart, disco di cover che Giorgia ha rilasciato nel mese di novembre e con il quale ha voluto rendere ...

Un’anima è il nuovo singolo di Dodi Battaglia - presto anche il DVD Perle con le date instore : Il nuovo singolo di Dodi Battaglia è Un'anima. Il brano è quello scritto da Giorgio Faletti e che l'ex chitarrista dei Pooh avrebbe voluto portare al Festival di Sanremo 2019 ma che non è stata inserita nella rosa dei campioni dell'ultima edizione condotta da Claudio Baglioni. Il brano sarà contenuto nel doppio album live Perle che Dodi Battaglia ha deciso di spedire sul mercato a cominciare dal 15 marzo, mentre tutti coloro che ...

Pink : in arrivo il singolo “Walk Me Home” - primo estratto dal nuovo album “Hurts 2B Human” : Yessa! The post Pink: in arrivo il singolo “Walk Me Home”, primo estratto dal nuovo album “Hurts 2B Human” appeared first on News Mtv Italia.

Maky Ferrari - in anteprima su iTunes il suo nuovo singolo "Ossessione" prodotto da Puni Dj Dose Funk : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Cardi B e Bruno Mars pubblicano il nuovo singolo “Please” : La nuova "Finesse"? The post Cardi B e Bruno Mars pubblicano il nuovo singolo “Please” appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo il nuovo singolo di Marco Carta - fuori Io ti riconosco dopo Una foto di me e di te : Io ti riconosco è il nuovo singolo di Marco Carta. L'artista sardo è tornato sui suoi social con una nuova notizia che ha interessato i fan, da mesi in attesa di novità che riguardano i suoi progetti discografici. Il ritorno è atteso per il 22 febbraio, data scelta per il rilascio del nuovo singolo Io ti riconosco che seguirà Una foto di me e di te, che ha annunciato a seguito del coming out fatto a Domenica Live al cospetto di Barbara ...

Audio di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - il nuovo singolo di Giuliano per Lele - e la scaletta di Amore Che Torni Tour 2019 : C'è anche Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro nella scaletta dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 della band, appena partito con la data zero di Rimini il 14 febbraio. Il nuovo singolo della band in radio dal 15 febbraio, arrivato al di fuori delle classiche logiche discografiche e successivo all'album Amore Che Torni cui è dedicato l'attuale Tour, è nato da un'urgenza personale, il bisogno di Giuliano Sangiorgi di mettere in musica il ...

Avril Lavigne e Nicki Minaj in Dumb Blonde - il nuovo singolo arriva con l’album Head Above Water : Avril Lavigne e Nicki Minaj in Dumb Blonde, il nuovo singolo disponibile in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 15 febbraio. Con oltre 40 milioni di album venduti in tutto il mondo e 8 nomination ai Grammy Awards ottenute nel corso della sua carriera, la superstar internazionale Avril Lavigne torna oggi in radio con il nuovo singolo che la vede in collaborazione con la rapper Nicki Minaj. Il risultato è un brano descritto dalla stessa ...

Big Mountain County - una band italiana tutta da scoprire. E il loro nuovo singolo è una vera festa : Per tante band che restano, di cui spesso ricordiamo gesta e ricorrenze, colgo felice l’occasione oggi di parlare di un progetto musicale nuovo che si appresta a uscire, nei prossimi mesi, con il suo secondo disco: i Big Mountain County. I più fortunati e vicini potranno ammirarli dal vivo a partire da domani sera a Milano, all’Ohibò, a Roma, al Monk, e al Covo Club di Bologna in apertura ai Cloud Nothings: realtà americana con la quale ...

Zedd e Katy Perry : guarda il video del loro nuovo singolo “365” : In perfetto tema San Valentino The post Zedd e Katy Perry: guarda il video del loro nuovo singolo “365” appeared first on News Mtv Italia.

“L’abitudine” - il nuovo singolo di Elisabetta Armani - nei digital store dal 5 Febbraio. : ALL MUSIC NEWS “L’abitudine”, il nuovo singolo di Elisabetta Armani , nei digital store dal 5 Febbraio. “L’abitudine”, nei principali store dal 5 Febbraio ed in promozione nelle radio da Venerdì 8 Febbraio, è il nuovo singolo di Elisabetta Armani, scritto da Chiara Nikita Masini in occasione della partecipazione alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. Il brano è incentrato sul famoso “blocco dell’artista” una condizione che prima o poi ...

A sorpresa il nuovo singolo di Alicia Keys Raise a Man lanciato durante i Grammy 2019 : audio e testo : Conduttrice della cerimonia di assegnazione dei premi, ha sorpreso tutti col suo ritorno discografico: il nuovo singolo di Alicia Keys Raise a Man è stato lanciato durante i Grammy 2019, nella notte tra il 10 e l'11 di febbraio. Mentre era impegnata nel presentare gli Oscar della musica che hanno visto trionfare tra gli altri Lady Gaga, infatti, la Keys ha fatto uscire sul mercato Raise a Man, pubblicato sulle piattaforme digitali poco dopo ...

Sanremo 2019 - Elisa presenta il nuovo singolo Anche fragile sul palco dell'Ariston : Elisa super ospite nella finale di Sanremo 2019 . La cantante porta sul palco dell'Ariston il nuovo singolo Anche fragile , tratto dall'ultimo album di Elisa Diari Aperti , uscito il 26 ottobre 2018. ...