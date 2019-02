Il mondo sulle spalle | Beppe Fiorello è Enzo Muscia e racconta la A-Novo | anticipazioni

Beppe Fiorello ne Il mondo sulle spalle è Enzo Muscia : la storia dell’operaio diventato imprenditore sbarca su Rai1 : Dopo la vicenda di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e lo stop al film per la tv con protagonista Beppe Fiorello, quest'ultimo torna su Rai1 domani sera ne Il mondo sulle spalle per raccontare la storia di Enzo Muscia, l'operaio diventato imprenditore salvando la A-Novo e tutti i suoi colleghi. Come sempre l'attore siciliano ama prestare il suo volto ad importati personaggi italiani soprattutto se contemporanei e sempre di esempio ed è lo ...

Anticipazioni 'Il mondo sulle spalle' : Beppe Fiorello e Sara Zanier protagonisti : Martedì 19 febbraio viene trasmesso su Rai Uno il film-tv, intitolato "Il mondo sulle Spalle" che vede come protagonista l'attore Beppe Fiorello. Si tratta di una storia ispirata alla figura di Enzo Muscia, una persona che funge da esempio in quanto non si è arreso di fronte agli ostacoli riservati dalla vita. L'uomo è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e il 2010 ha rappresentato un anno di sofferenza perché ha fatto i ...

Beppe Fiorello parla di un dramma e del film Il mondo sulle spalle : Il mondo sulle spalle, film con Beppe Fiorello: il dramma del vero protagonista Andrà in onda martedì 19 febbraio alle 21.25 su Rai1 il nuovo film con Giuseppe Fiorello, Il mondo sulle spalle, tratto da una storia vera. E a pochi giorni dalla messa in onda della pellicola, l’attore si è raccontato sulle pagine del settimanale DiPiùTv, parlando di un dramma che ha colpito Enzo Muscia, l’uomo che lui interpreta proprio ne Il mondo ...

Il mondo sulle spalle - martedì il film in tv su Raiuno e in streaming su Raiplay : martedì 19 febbraio, in prima serata e in prima visione tv, va in onda su Raiuno e in streaming su Raiplay il film "Il mondo sulle spalle". La pellicola consiste in un biopic sulle vicende umane e professionali di Enzo Muscia, un operaio che si ritrova a diventare proprietario dell'azienda nella quale lavorava insieme ad altri colleghi. Oltre alle vicissitudini professionali, Enzo e la moglie devono affrontare anche i seri problemi di salute del ...

Il mondo sulle spalle : anticipazioni - cast - trama della nuova fiction di Raiuno : Martedì 19 febbraio 2019, sarà trasmessa in prima serata su Raiuno la nuova fiction Il mondo sulle spalle, interpretata da Beppe Fiorello e Sara Zanier. Il biopic è ispirato alla storia di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. More

“Il mondo sulle spalle” - Beppe Fiorello e la lotta per il lavoro : Ne ha interpretati tanti Beppe Fiorello di uomini coraggiosi, persone normali che hanno compiuto imprese straordinarie e martedì 19 febbraio su Rai1 va in onda "Il mondo sulle spalle", diretto da Nicola Campiotti, sulla storia di Enzo Muscia. Muscia era direttore commerciale di un'azienda di Saronno che nel 2011 ha licenziato lui e tutti gli altri dipendenti. Lui ha ipotecato la casa, investito la sua liquidazione e ha riaperto l'azienda ...

Rai - Beppe Fiorello è Enzo Muscia in 'Il mondo sulle spalle' : 'Una storia di coraggio' : Nell'arco di pochi giorni Marco vede la sua fabbrica chiudere improvvisamente per dinamiche di finanza internazionale e, contemporaneamente, si trova ad affrontare la nascita di un figlio prematuro a ...

Giuseppe Fiorello in Il mondo sulle spalle 'Una storia di coraggio e di riscatto' : 'Il lavoro è il tema principe della mia generazione' dice il regista Nicola Campiotti , figlio d'arte appassionato di cinema fin da ragazzino. 'C'è il precariato, il lavoro determinato, tanti giovani ...

Giuseppe Fiorello è il protagonista di 'll mondo sulle spalle' : «Vi racconto un'Italia straordinaria» - : Ora, il 19 febbraio, Giuseppe Fiorello sarà il protagonista di " Il mondo sulle spalle ". Parliamo del film tv di Raiuno che racconta la vera storia di Enzo Muscia , un coraggioso operaio divenuto ...

Il mondo sulle spalle : trama - cast e finale. Quando va in onda : Il Mondo sulle spalle: trama, cast e finale. Quando va in onda cast completo e trama Il Mondo sulle spalle è un film fiction tv che sarà trasmesso a metà febbraio su Rai Uno. Il film è tratto dalla storia vera di Enzo Muscia, un lavoratore italiano che ha saputo osare, ingaggiando una sfida che sembrava impossibile ma che alla fine ha vinto pienamente. Muscia sarà interpretato da Beppe Fiorello: i due sono diventati amici e il primo ha ...

