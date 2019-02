Il Manchester United ai reali dell' Arabia Saudita? Offerta principesca secondo il Sun

Il principe Salman vuole comprare il Manchester United : Il controverso principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe offerto 3,8 miliardi di sterline, pari a 4,34 miliardi di euro, per acquistare la squadra più titolata d'Inghilterra, il Manchester United. Lo ha riportato il tabloid britannico Sun nella sua edizione domenicale, secondo cui l'offerta faraonica era già stata avanzata a ottobre, prima che lo scandalo internazionale suscitato dall'omicidio del giornalista Jamal ...

Probabili formazioni Chelsea Vs Manchester United - FA Cup 18-02-19 : Chelsea – Manchester United, 5^ turno FA Cup, Lunedì 18 Febbraio 2019, le Probabili formazioniChelsea / Manchester United / FA CUP / Probabili formazioni – Mancano poche ore al grande appuntamento dello Stamford Bridge tra Chelsea e Manchester United, che concluderà il quinto turno di FA Cup. Lunedì sera ci sarà la riedizione in tono minore della finalissima dell’ultimo anno, quando fu Conte ad alzare il trofeo con i Blues. ...

Manchester United - il principe saudita Bin Salman offre 4 - 3 miliardi per acquistarlo : Ma l'acquisizione del Manchester United darebbe una segnale di immediata popolarità planetaria, permettendo di comprare in un lampo i cuori di milioni di persone in tutto il mondo e non più solo i ...

Icardi-Dybala-Lukaku - che intreccio : maxi scambio col Manchester United : Icardi-Dybala-Lukaku – Icardi–Dybala–Lukaku e l’intreccio è servito: dall’Inghilterra si parla di un possibile giro di attaccanti che l’estate prossima potrebbe animare la tratta Manchester-Italia. Il ‘Mirror’, infatti, riferisce che lo United è pronto a sacrificare Romelu Lukaku pur di arrivare ad uno tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. I due argentini, indipendentemente da chi siederà sulla panchina ...

Manchester United - Ferguson torna in panchina per festeggiare il Triplete : Sir Alex Ferguson torna in panchina. Un'emozione per tutti gli appassionati di calcio, un sogno per i veri tifosi del Manchester United. Che avranno la possibilità di rivedere sul campo, anche se solo ...

Pronostico Chelsea Vs Manchester United - FA Cup 18-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Manchester United, 5^ turno FA Cup, Lunedì 18 Febbraio 2019 ore 20.30Pronostico / FA CUP / Chelsea / Manchester United – Il quinto turno di FA Cup si chiuderà lunedì sera allo Stamford Bridge, dove avremo l’incontro di cartello di questo lungo weekend di coppa, con la classicissima e sempre sentitissima sfida tra Chelsea e Manchester United. I Blues, detentori in carica, affrontano proprio i ...

Manchester United - infortuni per Martial e Lingard : out due-tre settimane : Non soltanto la bruciante sconfitta interna nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, adesso per il Manchester United i problemi arrivano dall'...

Manchester United - l'ira di Pogba : pugni all'armadietto dopo il rosso col Psg : pugni all'armadietto in spogliatoio, l'ira, e poi le scuse: era difficile ipotizzare una serata più storta di quella dell'andata degli ottavi di Champions per Paul Pogba. All'Old Trafford il risultato ...

Manchester United - 22 milioni di buonuscita a Mourinho e al suo staff : Manchester - Nell'ultimo prospetto finanziario semestrale di uno dei club più ricchi al mondo si nasconde una buonuscita da sogno. Il Manchester United ha ufficializzato le cifre percepite da José Mourinho e dal suo staff per risolvere il contratto con i Red Devils. Una voce definita nel ...

Manchester United - i conti del secondo trimestre : fatturato a 208 milioni : secondo trimestre Manchester United – Il Manchester United ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre della stagione, fino al 31 dicembre 2018. Il club inglese ha fatto registrare un fatturato pari a 208,9 milioni di sterline, una cifra in crescita di oltre il 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mourinho, esonero d’oro: […] L'articolo Manchester United, i conti del secondo trimestre: ...