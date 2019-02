Il Liverpool sfida il Bayern Monaco | ecco dove vedere la gara in Tv

Champions League - che botta per il Bayern Monaco : Müller costretto a saltare la doppia sfida con il Liverpool : La Uefa ha squalificato l’attaccante tedesco per due giornate dopo il rosso ricevuto per il fallo su Tagliafico, difensore dell’Ajax Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Thomas Müller nel doppio match contro il Liverpool, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Il 29enne tedesco è stato squalificato per due giornate dalla Uefa per il grave fallo, che gli è costato l’espulsione, nei confronti del giocatore ...