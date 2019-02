Il Fatto verso la Borsa | presentata comunicazione pre-ammissione

Alessandro Ippolito : "Il mio Scherzi a parte diverso da quello di oggi. Stranamore? Lasciai dopo un Fatto di cronaca nera" : Non è più in tv per sua scelta ed è lui stesso a precisarlo con insistenza: “Mi sono allontanato volutamente, oggi preferisco insegnare la televisione ai ragazzi in modo da lasciare qualcosa nel tempo”.A parlare è Alessandro Ippolito, uno che la televisione l’ha percorsa in lungo e in largo, passando in precedenza dalla radio e dal cinema. I primi passi? Nel giornalismo. Anzi, ancora prima come investigatore privato: “Fui ingaggiato da ...