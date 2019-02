Il Commissario Montalbano - Un diario del ' 43 | anticipazioni

'Il Commissario Montalbano' - il secondo episodio sarà online su Rai Play : Continua senza sosta il successo de "Il commissario Montalbano", la serie tv con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 18 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 il secondo dei due nuovi episodi creati per i vent'anni di messa in onda della fiction su Rai 1. L'episodio in questione sarà intitolato "Diario del 43" e racconterà le indagini che Montalbano affronterà quando a Vigata sarà ritrovato un diario risalente alla seconda guerra mondiale. ...

Il Commissario Montalbano – “Un diario del 43” – Puntata del 18 febbraio 2019. : Dopo l’exploit di lunedì scorso con oltre 11 milioni di spettatori, secondo episodio inedito de Il commissario Montalbano, in prima serata su Raiuno. Dal 1999, anno di messa in onda del primo episodio “Il ladro di merendine”, il personaggio inventato dalla penna di Andrea Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti, è diventato amico imprescindibile del pubblico […] L'articolo Il commissario Montalbano – “Un diario del 43” – Puntata ...

Anticipazioni seconda puntata de Il Commissario Montalbano : l'omicidio di Angelino Todaro : Dopo il grande successo della prima puntata, torna su Rai 1 un altro episodio inedito della fiction "Il commissario Montalbano". Il secondo episodio intitolato "Un diario del 43", infatti, andrà in onda lunedì 18 febbraio e racconterà delle indagini che il commissario Montalbano dovrà affrontare per risolvere tre casi ben distinti, che si riveleranno essere alla fine strettamente collegati fra loro. Il ritrovamento del diario Le Anticipazioni de ...

Il Commissario Montalbano - lunedì in tv su Rai 1 l'episodio 'Un diario del ’43' : Nella prima serata di lunedì 18 febbraio nuovo appuntamento con la fiction "Il Commissario Montalbano" su Rai 1. In quella data, infatti, la rete ammiraglia Rai manderà in onda l'episodio intitolato "Un diario del '43", seconda e ultima puntata della 13esima serie della fiction tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. In questa nuova serie il Commissario Montalbano, ovviamente interpretato da Luca Zingaretti, si trova ad ...

Il Commissario Montalbano - Seconda Puntata : Un Tuffo nel Passato! : Il Commissario Montalbano, trama Seconda Puntata: un diario ritrovato sulla spiaggia con un segreto all’interno. Salvo Montalbano indaga su un complicatissimo caso che inizia oltre 75 anni fa. Non ha deluso le aspettative il ritorno su Rai1 de “Il Commissario Montalbano” a 20 anni di distanza dalla primissima Puntata. In questa tredicesima serie il regista Alberto Sironi tratta il tema dell’immigrazione, di grande attualità e anche oggetto di ...

Vent’anni del Commissario Montalbano - i 10 episodi più belli con l’eroe umano di Andrea Camilleri : Sono passati vent'anni dalla prima messa in onda del Commissario Montalbano; da allora il personaggio nato dalla penna geniale di Andrea Camilleri e interpretato sullo schermo da Luca Zingaretti è diventato un amico inseparabile del pubblico di Rai1. Il successo letterario e televisivo non si è fermato all'Italia, ma ha varcato i confini: Montalbano è stata la prima serie nostrana ad essere venduta all'estero, ottenendo sempre un grandissimo ...

Anticipazioni Il Commissario Montalbano : la trama della seconda puntata : Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della nuova stagione della seguitissima fiction di Rai 1 "Il Commissario Montalbano". Le vicende del simpatico Commissario, interpretato magistralmente da Luca Zingaretti, torneranno adesso il prossimo 18 febbraio. Ecco allora le Anticipazioni di ciò che vedremo in puntata. La fiction con Luca Zingaretti compie vent'anni Vent'anni fa è andata in onda la primissima puntata de Il Commissario ...

Il Commissario Montalbano 2019 : cast - trama ed episodi. Streaming tv-replica : Il Commissario Montalbano 2019: cast, trama ed episodi. Streaming tv-replica Anticipazioni e trama Il Commissario Montalbano 2019 L’11 febbraio 2019 la messa in onda delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla mente di Andrea Camilleri (dopo i successi ripetuti anche nella scorsa stagione tv). Dal canto suo, Luca Zingaretti, a vent’anni esatti dalla prima trasposizione cinematografica dei ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano supera gli 11 milioni di telespettatori : Ascolti tv, il prime time è Montalbano time Il successo del Commissario Montalbano non conosce cedimenti e non si ferma neppure davanti alle polemiche che hanno costellato la sua messa in onda l’11 febbraio legata al tema molto politico dei migranti. Con 11.108.000 telespettatori e il 44,9% di share infatti il nuovo episodio della serie Il Commissario Montalbano dal titolo L’altro capo del filo, trasmessa su Rai1, ha conquistato il ...

Il Commissario Montalbano : grandi ascolti per la prima tv de L'altro capo del filo : Il Commissario Montalbano non smette di appassionare gli spettatori Rai ed anche quest'anno gli ascolti sono stati veramente molto alti. Nemmeno il Festival di Sanremo, andato in onda la scorsa settimana e condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele ha totalizzato un risultato così alto, se guardiamo i valori assoluti. Sono ben 20 anni che la serie tv con protagonista Luca Zingaretti, nei panni di Salvo Montalbano, va in onda ...

Che fine ha fatto Katharina Böhm - la prima Livia del Commissario Montalbano : Katharina Böhm è rimasta nel cuore dei fan del Commissario Montalbano per aver interpretato Livia, la fidanzata del protagonista. Occhi azzurri e capelli biondi, l’attrice austriaca è stata la prima a dare il volto al personaggio inventato da Camilleri. Se i telespettatori da sempre identificano il celebre Commissario con Luca Zingaretti, sono state ben tre le attrici che hanno prestato il volto a Livia. La prima è stata Katharina Böhm, ...

Le inchieste del Commissario Montalbano conquistano il pubblico con ascolti record : Straordinario successo per la prima serata di Rai1 con le nuove inchieste del commissario Montalbano che hanno conquistato 11 milioni 108 mila spettatori e il 44.9 di share. L’episodio “L’altro capo del filo” ha raggiunto il picco di ascolti alle 21.56, con 12 milioni 164 mila spettatori. Bene anche la pillola “Camilleri racconta Montalbano” seguita da 10 milioni 205 mila spettatori con il 36.2 di share. In grande evidenza anche la seconda ...

Il Commissario Montalbano batte anche il Festival di Sanremo : Se l’evento della stagione televisiva 2019 doveva essere Adrian, in realtà lo è stato il Commissario Montalbano. L’episodio di lunedì

Il Commissario Montalbano piace a Matteo Salvini : "Lo adoro". Ma arrivano le polemiche : 11.108.000 telespettatori. Tanti sono stati quelli che, ieri sera, hanno seguito L'altro capo del filo, primo attesissimo nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, su Raiuno. Tra questi undici milioni non poteva mancare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ormai si è dimostrato un attento osservatore della tv italiana, pronto a dire la sua su ogni programma che vede. E pronti sono anche i suoi detrattori e sostenitori, in una ...