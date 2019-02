' Il commissario Montalbano' | il secondo episodio sarà online su Rai Play

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Continua senza sosta il successo de "Il", la serie tv con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 18 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 ildei due nuovi episodi creati per i vent'anni di messa in onda della fiction su Rai 1. L'in questioneintitolato "Diario del 43" e racconterà le indagini cheaffronterà quando a Vigataritrovato un diario risalente alla seconda guerra mondiale. Se per caso non avete avuto modo di seguire l'in chiaro su Rai 1, potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.Dove vedere la replica deldiNel dettaglio, vi segnaliamo che la replica de "Ildisponibile solo ed esclusivamente sul sito on demand Raialla pagina dedicata alla serie. Tale sito, infatti, contiene tutti i 34 episodi della serie andati in onda ...