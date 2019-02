Icardi-Juve? Marotta risponde a Paratici | Vedremo casa farà Dybala

Marotta - bordate alla Juve ed a Paratici : “ Icardi in bianconero? Vedremo cosa farà Dybala a giugno…” : ‘ Paratici dice Vedremo cosa fara’ Icardi a giugno? Beh, allora io dico Vedremo cosa fara’ Dybala a giugno”: risponde così l’ad dell’Inter Beppe Marotta alle parole di Fabio Paratici ds della Juve ntus. ”La mia – aggiunge – e’ una risposta cosi’, perche’ come dico sempre il calcio e’ un po’ un ‘circo barnum’. Ma l’affermazione di Paratici ...

Inter - Zhang : ' Icardi non andrà mai alla Juve' : Steven Zhang Inter viene sul caso Icardi e sul futuro dell'attaccante argentino. Il presidente nerazzurro usa parole chiare: " Mauro non andrà mai alla Juventus . Crediamo che continuerà a crescere con ...

Zhang : “ Icardi mai alla Juve. Senza FPF meno restrizioni sul mercato” : “Icardi? Mai alla Juve”. Il presidente dell’Inter Steven Zhang chiude così le porte alla possibilità di trattare con la Juventus la cessione del bomber argentino, a margine dell’assemblea dei soci odierna. “Stiamo lavorando al rinnovo di Icardi e non vedo possibilità che Icardi lasci l’Inter. Vogliamo continuare a supportarlo e vogliamo, come gruppo, che Icardi […] L'articolo Zhang : “Icardi mai alla ...

Inter - Zhang- Icardi : “Non lo venderemo mai alla Juventus” : ZHANG ICARDI- Il presidente dell’ Inter , Zhang, rompe gli indugi e annuncia un’importante novità sulla vicenda Icardi e sul prossimo futuro dell’attaccante nerazzurro. Come sottolineato anche da Wanda Nara negli studi di “Tiki Taka”, l’obiettivo di Icardi è quello di rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro e restare ancora a lungo in maglia nerazzurro. […] L'articolo Inter , Zhang-Icardi : ...

Inter - Zhang mette le cose in chiaro : “ Icardi mai alla Juventus” : ”Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus”: sono le importanti dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’ Inter Steven Zhang al termine dell’assemblea dei soci del club nerazzurro. ”Crediamo che continuera’ a crescere con noi. Lo consideriamo – aggiunge Zhang – parte della nostra famiglia. Altri affari con la Juventus? Nel calcio mai dire mai, non mi piace parlare dei singoli e delle ...

Inter - il presidente Zhang : ' Icardi non andrà mai alla Juventus : 'Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus ': lo dice il presidente dell' Inter Steven Zhang al termine dell'assemblea dei soci del club nerazzurro. 'Crediamo che continuerà a crescere con noi. Lo ...

Dalla Juve favorita in Champions al caso Icardi - a tutto Del Piero : “i bianconeri hanno tutto per vincere - e su CR7…” : A tutto Del Piero: Dalla sfida di Champions tra Juventus e Atletico al caso Icardi. Il commento dell’ex numero 10 bianconero “Come finisce Atletico-Juve? Non lo sappiamo, c’è la possibilità che possa finire in tutti i modi. L’Atletico, soprattutto in casa, è una squadra compatta, forte, dura ma con grande qualità e personalità, poi in casa si avverte ancora di più. Simeone gli ha dato una forte personalità, sembra ...