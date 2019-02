I Retroscena di Blogo | Maglie | Giordano e la striscia post Tg1

I Retroscena di Blogo : L'offerta sontuosa di La7 per Massimo Giletti e Fazio attende Godot : Fra le trattative del tele mercato 2019 si inserisce certamente quella che riguarda il futuro di Massimo Giletti. Il giornalista piemontese da due stagioni accasato a La7, precisamente nella domenica sera diLa7 con il programma Non è l'Arena, da molti viene dato come possibile cavallo di rientro presso la scuderia Rai.Lui che non accettò le proposte dell'allora direttore generale della televisione pubblica Mario Orfeo -che decise di ...

I Retroscena di Blogo : Per la Pupa e il secchione 2019 stop (& go?) : Mercoledì potrebbe scattare l'ultimo tango fra la Pupa e il secchione 2019 e Mediaset. L'amplesso avvenuto durante il primo incontro fra Paul e Jeanne nella cupa Parigi degli anni settanta descritto nel capolavoro di Bernardo Bertolucci Ultimo tango a Parigi, non c'entra nulla stavolta. Nell'eventualità si tratterebbe di una semplice relazione professionale fra l'Endemol Shine Italy che produce (o produrrebbe?) il programma e la ...

I Retroscena di Blogo : La danza dei palinsesti di Canale 5 ed il risultato di stasera dell'Isola : Tempi davvero duri per il palinsesto di Canale5 di prime time. Di questi tempi, complice anche il risultato poco brillante di Adrian, è davvero difficile per i dirigenti della principale rete televisiva commerciale italiana disegnare la programmazione serale della propria rete. stasera però con la messa in onda dell'Isola dei famosi i responsabili dell'ammiraglia di casa Mediaset potrebbero avere le idee più chiare.Con il dato Auditel del ...

I Retroscena di Blogo : Sfera Ebbasta coach di The Voice 2019 ed Elettra Lamborghini vicina : La partenza è prevista per il mese di aprile in prima serata sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. The Voice torna su Rai2 con una edizione nuova di zecca guidata da Simona Ventura che ne sarà la conduttrice ma non solo, diremmo la condottiera di questa nuova serie del talent show della rete diretta da Carlo Freccero.Ed è stato proprio Freccero a rivolere Simona sulla sua rete, il direttore di Rai2 sta inoltre ...

I Retroscena di Blogo : Iva Zanicchi con Teo Mammucari alla guida della Pupa e il secchione ? : Se in principio doveva essere Simona Ventura e poi Nicola Savino, pare che al traguardo della conduzione della nuova edizione della Pupa e il secchione sia arrivata una coppia, una strana coppia per la prima volta insieme alla guida di una trasmissione televisiva.Secondo quanto appendiamo infatti pare che alla fine i conduttori della Pupa e il secchione 2019 saranno Teo Mammucari e Iva Zanicchi, è vero per la prima volta alla guida ...

I Retroscena di Blogo : La partenza di Ballando con le stelle 2019 : Tra le tante sfide che attendono il nuovo direttore di Rai1 Teresa De Santis c'è quello di riportare l'intrattenimento di Rai1 all'altezza del suo prestigio. I tentativi di portare a galla nuovi format sono tutti naufragati e soltanto due programmi hanno resistito all'usura del tempo Tale e quale show e Ballando con le stelle. E proprio su Ballando con le stelle sono concentrati gli sforzi del direttore e del suo staff per tutelare lo ...

I Retroscena di Blogo : Baglioni nervoso e il clan di Salzano cambia Hotel ? : Mare molto mosso con moto ondoso in aumento. Questo sembra essere il bollettino del mar ligure in queste ore che precedono la partenza dell'edizione numero 69 del Festival della canzone italiana. Un mare di polemiche si stanno abbattendo sul Festival (come nelle migliori occasioni) ed il conflitto di interessi, che era tale e quale lo scorso anno, sta travolgendo Baglioni ed il suo clan. prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Baglioni ...

I Retroscena di Blogo : Chi ha paura di Maria Giovanna Maglie su Rai1? : Ipotesi di slittamento, tentennamenti, rallentamenti sulla procedura di definizione dei contratti, spifferi, parole, tracheggiamenti più o meno giustificati, sta di fatto che la "striscia" di Maria Giovanna Maglie su Rai1 fa fatica a vedere la luce. Tante opinioni si affollano sulla strada che porta questo programma ad una data di partenza, molte che esprimono riserve sulla scelta dell'ex corrispondente del Tg2 alla guida di questo ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Savino verso la conduzione della Pupa e il secchione 2019 : Da queste colonne vi abbiamo già dato la data di messa in onda della nuova serie della Pupa e il secchione. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere il varietà prodotto dalla Endemol Shine Italy partirà giovedì 21 marzo in prima serata su Italia1. La Pupa e il secchione dal 21 marzo su Italia 1 (Anteprima Blogo) prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Nicola Savino ...

I Retroscena di Blogo : Teresa - Maria - la voglia - la pazzia : Qualche giorno vi avevamo dato conto da queste colonne dell'incontro a viale Mazzini fra Maurizio Costanzo ed il direttore di Rai1 Teresa De Santis. Il motivo dell'incontro, secondo quanto avevamo appreso era l'allungamento di S'è fatta notte sulla prima rete Rai, ma certamente fra i due si è parlato anche di altro e siamo certi che la De Santis abbia espresso la stima per la moglie di Maurizio. Teresa De Santis considera la De Filippi ...

Retroscena Blogo : Made in Sud - Elisabetta Gregoraci verso la conferma : La certezza - grazie all'annuncio del direttore di rete Carlo Freccero - è l'approdo di Stefano De Martino, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi, pronto alla sua prima esperienza da conduttore, dopo quella (non particolarmente esaltante) da inviato dell'Isola dei famosi nella scorsa stagione. Stiamo parlando di Made in Sud, il programma comico di Rai 2 che tornerà in onda, salvo novità dell'ultima ora, il 25 febbraio ...

I Retroscena di Blogo : Tommaso Marazza nuovo capo autore alla Prova del cuoco : Chi prende il posto di Casimiro Lieto alla Prova del cuoco? TvBlog è in grado di rispondere a questa domanda. La poltrona, scottante oppure no, di capo autore della Prova del cuoco passa da Lieto, che è tuttora in trepidante attesa di entrare nella squadra di Vita in diretta, a Tommaso Marazza.Ma chi è Tommaso Morazza? Classe 1972, nato a Busto Arsizio, inizia la sua carriera autorale in tv nel 1998 in RAI, lavorando per cinque anni ...

I Retroscena di Blogo : Ora o mai più ed il perchè è finito al sabato sera : Ora o mai più va in onda il sabato sera su Rai1 e sta sfidando la corazzata più corazzata della televisione italiana, quel C'è posta per te che porta a casa dati di ascolto attorno al 30% di share. Una missione davvero impossibile quella del programma condotto da Amadeus che dopo la prima puntata al 18% di share, nell'ultima emissione è sceso al 15%.Uno spettacolo musicale che ha riportato il varietà classico nel sabato sera della rete ...

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo manco lo voleva lo Speciale di Rai2 : Le polemiche in questi ultimi giorni non sono di certo mancate. Lo Speciale di questa sera su Rai2 Grillo c'è, naturale prosecuzione di quello dedicato ad Adriano Celentano e anello dei prossimi incentrati su Roberto Benigni e più avanti su Enzo Tortora, ha suscitato un vespaio di battute e contro battute. Giorgio Gori: Non mi piace il PD che attacca Freccero per lo Speciale su ...