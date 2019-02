I fuoriusciti di Forza Italia lanciano “Progetto Italia” : “Siamo moderati - liberali - pro impresa” : Fino a pochi anni fa erano dirigenti di peso di Forza Italia: ora considerano quell’esperienza “finita” e puntano a costruire una nuova Forza moderata, liberale, europeista, pro impresa. Massimo Baldini, ex sottosegretario alle Comunicazioni con l’ultimo governo Berlusconi, è uno degli animatori di “Progetto Italia”, per ora solo un’associazione, c...