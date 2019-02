I Bring Me The Horizon cancellano il tour americano | Oli Sykes | “Mi sono rotto una corda

Mother Tongue dei Bring Me The Horizon anticipa il nuovo album Amo (audio - testo e traduzione) : L'audio ufficiale di Mother Tongue dei Bring Me The Horizon, rilasciato a pochi giorni dall'uscita del nuovo album "Amo" prevista per il 25 gennaio, si colloca nella dimensione delle nuove ballad elettroniche della band metalcore britannica, come già si era potuto notare con Medicine. Lontano dal raschiato e dallo scream-o che ha reso popolare la band di Shadow Moses e di tutto l'album "Sempiternal" (2013), Mother Tongue vede il cantante Oli ...