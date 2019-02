I 79 anni di Fabrizio De André | l’uomo che cercava lo Spirito Elevato nella parola Dio

optimaitalia

(Di lunedì 18 febbraio 2019)I 79diDe, probabilmente, sono un caso unico in cui tutti coloro che lo amano non sperano in un suo ritorno. Tutti, anche gli italiani che lo conoscono poco, sanno e sentono che Faber ha dato tantissimo e che il suo messaggio è talmente forte da non consumarsi nemmeno dopo l'usura che colpisce un vinile. Romantico e struggente in Amore che vieni, amore che vai, provocatorio e scanzonato ne Il Gorilla, grottesco e appassionato ne La ballata dell'amore cieco e spirituale, tanto spirituale, come in tutto ciò che accade ne "La buona novella" (1970).Sì, perché tutto ciò che concerne il mondo cheDeha tradotto in musica, è d'uopo sintetizzarlo nelle parole "anarchia", "rivoluzione", "poesia", "cantautorato" e "ultimi". Faber era poesia, cantautorato, rivoluzione in poesia e produzione musicale che raccontava gli ultimi con il suo cantautorato. Il ...