Hong Kong | serata di gala Festival of Spring per accogliere il 70esimo compleanno della

Paola Navone firma il restyling di Joyce - tempio del lusso a Hong Kong. Che diventa un po' «made in Italy» : Non è un caso che Paola Navone, designer e grande viaggiatrice, sia stata chiamata per ripensare lo store luxury di una delle capitali più interessanti del mondo. Una città che ama molto, e che ha visto cambiare negli anni: la pirotecnica Hong Kong. Il negozio è Joyce, nella sede di Hong Kong Central. Dentro, c'è la moda più interessante del momento, da ...

Azionario Asia : Tokyo -1 - 1% - Hong Kong -1 - 8%. Investitori freddati da shock vendite dettaglio Usa : Azionario Asiatico in flessione, sconta i timori su un eventuale rallentamento dell'economia americana, dopo la diffusione del dato relativo alle vendite al dettaglio Usa, scese a dicembre dell'1,2%. Si è trattato della performance peggiore in un decennio circa.

Mendy - il post che confonde Guardiola : 'È a Hong Kong? Non sapevo - devo farmi Instagram' : Tra Parigi e Hong Kong ci sono circa 9.600 chilometri in linea d'aria, ma per Benjamin Mendy la distanza e il fuso orario sembrerebbero ostacoli di poco conto. Il difensore del Manchester City ha ...

Capodanno lunare - la sfilata notturna per le vie di Hong Kong : L'articolo Capodanno lunare, la sfilata notturna per le vie di Hong Kong proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Tokyo in lieve calo. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Il buonumore di Wall Street non ha contagiato l'azionario asiatico, oggi orfano di Shanghai , Hong Kong , Singapore , Taiwan e Seoul , tutte Chiuse per il Capodanno lunare. A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Cina : ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao introduce libero passaggio per autovetture fino a sette posti : Lo ha riferito il dipartimento dei trasporti di Hong Kong specificando che la politica si riferisce a veicoli passeggeri con al massimo sette posti , compresi i conducenti, , cioè automobili private ...

A Hong Kong il Salone asiatico delle tecnologie Italia già protagonista : Pierluigi Bonora Hong Kong C'è tanta Italia nel futuro Leviosa International Motor Show di Hong Kong. La rassegna si terrà dal 14 al 19 dicembre e avrà cadenza annuale. Alla cerimonia di presentazione,...

International Motor Show - Anche Hong Kong avrà un Salone dell'auto : Il polo finanziario più potente dellAsia, ma Anche la porta internazionale della Cina, con i Motori ha deciso di darci dentro che più non si può. Nella strade di Hong Kong, la città con la più alta densità di abitanti del mondo, si corre già la Formula E, a settembre, sempre in pieno centro, ci sarà una tappa del campionato mondiale di Motocross, mentre a dicembre dal 14 al 19 - prenderà vita il primo International Motor Show, un Salone ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina Fidanza domina nello scratch ad Hong Kong : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Martina Fidanza trionfa ancora nello scratch! Letizia Paternoster sfiora il podio nell’omnium : Martina Fidanza conquista la seconda vittoria consecutiva nello scratch nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 19enne bergamasca ha dimostrato ulteriormente il suo grandissimo talento e dopo essersi imposta a Cambridge la scorsa settimana, centra ora uno spettacolare bis ad Hong Kong. Una prova che è stata caratterizzata dal tentativo in solitaria della francese Coralie Demay, che è stata però ripresa dal gruppo a due giri dalla fine. La ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Confalonieri/Balsamo terze nella madison! : Seconda giornata di finali e terzo podio per quanto riguarda l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong: il Bel Paese continua ad ottenere ottimi risultati verso i Mondiali che si svolgeranno in Polonia a fine febbraio. A centrare la top-3 sono Maria Giulia Confalonieri ed Elisa Balsamo che chiudono terze nella madison. Ottima la prova corale delle azzurre che sono riuscite a centrare tanti punti sul ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Confalonieri/Balsamo terze nella madison! : Seconda giornata di finali e terzo podio per quanto riguarda l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong: il Bel Paese continua ad ottenere ottimi risultati verso i Mondiali che si svolgeranno in Polonia a fine febbraio. A centrare la top-3 sono Maria Giulia Confalonieri ed Elisa Balsamo che chiudono terze nella madison. Ottima la prova corale delle azzurre che sono riuscite a centrare tanti punti sul ...

Ciclismo su pista – Non solo le donne : l’Italia festeggia in grande ad Hong Kong - anche il quartetto azzurro è d’oro : Che spettacolo gli azzurri in coppa del mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong: anche il quartetto maschile d’oro nell’inseguimento Una giornata da incorniciare per il Ciclismo azzurro: sia il quartetto femminile che quello maschile hanno conquistato la medaglia d’oro nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo. Dopo la strepitosa gara delle azzurre è stato il turno dei giovani uomini a tirare fuori gli artigli per ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : ITALIA CLAMOROSA! Vittorie per i due inseguimenti a squadre : È il Tricolore a brillare in quel di Hong Kong, nella prima giornata di finali per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in terra asiatica volano i trenini ITALIAni, c’è un clamoroso doppio successo per gli inseguimenti a squadre. Apoteosi per il team del Bel Paese: possono gioire Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Prima è la volta delle donne, grandissime favorite di giornata, dopo aver dominato turno dopo turno: ...