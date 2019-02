Hockey prato | la Nazionale femminile si impone 5-1 a Roma in amichevole sulla Scozia

Hockey prato : Nazionale maschile in raduno. I convocati di Roberto Da Gai : Nazionale maschile di Hockey su prato in raduno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: la squadra sarà al servizio di Roberto Da Gai dal 20 al 23 febbraio per preparare al meglio uno degli appuntamenti più importanti della stagione, le Hockey Series Final di Kuala Lumpur (Malesia), che si svolgeranno tra fine aprile ed inizio maggio. Questi i convocati: PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, MITROTTA FRANCESCO, PADOVANI ...

Hockey prato : le convocate dell’Italia per il raduno di Roma e le tre amichevoli con la Scozia : Roberto Carta, l’allenatore della nazionale italiana femminile di Hockey su prato, ha convocato venti giocatrici per il raduno di Roma che va dal 14 al 21 febbraio 2019. Tale raduno si svolgerà sia in funzione di tre partite che saranno giocate contro la Scozia (18, 19 e 21 febbraio) che in relazione al percorso di avvicinamento alle Hockey Series, che dal 19 al 27 giugno vedranno l’Italia in gara nella Final a Valencia insieme a ...

Hockey prato - Hockey Series Open 2019 : l’Italia ha scoperto l’ultima avversaria - sarà la Namibia : L’Italia si sta preparando ad affrontare le Hockey Series Open femminile, torneo che si disputerà a Valencia (Spagna) dal 19 al 27 giugno. La nostra Nazionale, già certa da tempo della partecipazione agli atti conclusivi della competizione, ha scoperto oggi l’ultimo avversario che dovrà affrontare: si tratta della Namibia, squadra al 60esimo posto del ranking internazionale. L’Italia, numero 17, se la vedrà anche con Spagna ...

Hockey prato : pareggio per 1-1 in amichevole per la Nazionale italiana con l’Argentina : Tanta pioggia ieri, che hanno costretto ad annullare tutto. Oggi invece c’è il sole e si gioca: è andata in scena al Cenard di Buenos Aires la sfida amichevole tra la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile e le Leonas padrone di casa dell’Argentina. Un pareggio per 1-1 che può far esultare Roberto Carta: la sua compagine è già a buon punto verso i grandi obiettivi stagionali. Da segnalare che in Sudamerica mancano alcuni ...

Hockey prato femminile - un 2019 per una Nazionale che sogna finalmente le Olimpiadi : Inizia un’annata fondamentale per quanto riguarda l’Hockey su prato al femminile italiano. La Nazionale che già nel 2018 ha riscritto la storia, volando al Mondiale di Londra e riuscendo addirittura a passare un turno, si lancia verso il sogno che di quadriennio in quadriennio continua ad essere inseguito e che è sfuggito nell’ultimo decennio sembra per un’inezia: la qualificazione ai Giochi Olimpici. Mai come questa ...

Hockey prato - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Attesa per le Hockey Series Finals : Un nuovo anno di grande Hockey su prato: sta per iniziare il 2019 e ci sono davvero tantissimi appuntamenti da seguire. La specialità in Italia nell’ultimo periodo poi sta assumendo un’importanza rilevante, soprattutto al femminile, con la Nazionale di Roberto Carta che è tra le migliori 15 al mondo. Bene anche gli uomini con i ragazzi di Roberto Da Gai che vogliono continuare a crescere. Andiamo a scoprire il calendario del nuovo ...

Hockey prato : Nazionale femminile in raduno a Buenos Aires. Le convocate : Torna a radunarsi la Nazionale femminile di Hockey su prato, a distanza di qualche mese (l’ultimo appuntamento interNazionale era stato quello del Mondiale in quel di Londra). Le azzurre, allenate da Roberto Carta, voleranno ad inizio gennaio (dal 4 al 17) in Argentina, precisamente a Buenos Aires. Test importante per provare nuove giocatrici, oltre a quelle che ormai fanno parte da anni del gruppo. Queste le convocate: PORTIERI PIRAS ...

Hockey su prato : il Belgio si laurea campione del Mondo! Olanda battuta agli shoot-out : Ancora una volta si materializza l’incubo della finale per l’Olanda. Gli Orange per la seconda volta consecutiva, dopo l’edizione di casa a L’Aia, vengono sconfitti all’ultimo atto della Coppa del Mondo di Hockey su prato maschile: quattro anni fa era stata l’Australia a sorprendere gli olandesi, questa volta, a Bubhneswaran (in India) è il Belgio a imporsi al termine di un match equilibratissimo e decisosi ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati dei quarti di finale. Passano Belgio e Olanda : Seconda giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato maschili in quel di Bubhneswaran, in India. Due sfide davvero emozionanti quelle odierne: in quella forse più attesa, tra Germania e Belgio, con i teutonici ancora imbattuti nella manifestazione, si impongono a sorpresa i vice campioni olimpici. Nell’altro incontro l’Olanda batte i padroni di casa dell’India che danno tutto ma sono ...