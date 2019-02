“Ho sentito Mimì…” Mia Martini | le lacrime di Loredana Bertè

Gilet gialli - Finkielkraut : “Ho sentito un odio assoluto” : «Sono stato attaccato in modo molto violento dai manifestanti», e «se la polizia non fosse intervenuta... Penso che alcuni di loro volessero spaccarmi la faccia». Così il filosofo Alain Finkielkraut ha raccontato ai media francesi l’aggressione subita ieri in strada a Parigi, quando un gruppo di Gilet gialli lo ha riconosciuto e ricoperto di insult...

Coppa del Mondo Sci di Fondo – Federico Pellegrino euforico : “Ho sentito la pressione - ma che emozione vincere davanti a tanta gente” : Federico Pellegrino euforico dopo il successo a Cogne: lo sciatore azzurro ha spiegato di aver sentito la pressione ma di essersi caricato grazie al tifo del pubblico di casa. Grande gioia anche per l’altro azzurro, Francesco De Fabiani, arrivato 2° Le dichiarazioni di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani dopo la doppietta nella sprint in tecnica libera di Cogne. Federico Pellegrino “Esco da questa gara come sempre con ...

Inter - Marotta : “Ho sentito Spalletti per telefono - su Icardi…” : “La vittoria di Parma è stata importante e convincente. Brava la squadra e bravo l’allenatore. Abbiamo ritrovato la convinzione e ho visto Nainggolan e Perisic in grande condizione. Ho sentito Spalletti per telefono, avremo modo di parlare nella giornata di oggi o domani mattina, gestiremo la situazione nel modo migliore e nell’Interesse di tutti. Il rinnovo di Icardi non è assolutamente un problema. Quello che dovevamo ...