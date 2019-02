Guida Fortnite | come sbloccare la quarta e ultima fase della skin Il Prigioniero

Fortnite Guida la classifica dei titoli Switch più giocati in Europa nel 2018 : Fortnite di Epic Games è dannatamente popolare, questa non è una novità. Con 200 milioni di account registrati fino ad ora, probabilmente non sorprende che la modalità Battle Royale del gioco sia in cima alla lista dei giochi Nintendo Switch più giocati nel 2018. Questo dato è relativo solo all' Europa, ma è molto significativoCome segnala Gamingbolt, Fortnite è al di sopra di titoli del calibro di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super ...