Giusy Ferreri: «Rinascita è come definisco questa mia nuova e importante fase di vita»

(Di lunedì 18 febbraio 2019)ha pubblicato il videoclip del suo ultimo singolo “Le cose che canto”: nella clip, diretta da Gaetano Morbioli, compaiono anche la figlia Beatrice, nata il 10 settembre 2017, e il compagno Andrea Bonomo.Il filmato si apre conche si dondola in su un’altalena all’interno di un loft. Viene raggiunta dal compagno Andrea e dalla figlia Bea.“Spero di raggiungervi in tanti, di farvi arrivare il mio messaggio d’amore e ricambiare tutto il vostro grande Affetto.miadie per rappresentare il semplice e spontaneo messaggio d’amore dicanzone”, ha scritto l’artista su Instagram.La clip si sviluppa con paesaggi diversi dalla metropoli al mare, fino alla montagna, mentreacrobata su un cerchio costituisce una sorta di raccordo tra le immagini fino al gran finale ...