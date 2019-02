Genitori Renzi ai domiciliari | l' ex premier annulla gli impegni | ' Assurdo | non mi faranno

Genitori di Renzi agli arresti domiciliari per il fallimento di tre cooperative. L’ex premier : provvedimento assurdo : Le accuse: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Arrestato anche un imprenditore di Campo Ligure

Fatture false - Genitori di Renzi ai domiciliari. L’ex premier : fiducia nella giustizia ma non mollo : Nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e di un terzo soggetto, viene contestata l'emissione di Fatture inesistenti e il reato di bancarotta fraudolenta. L’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, su Twitter, dichiara di avere fiducia nella giustizia, mentre affida a Facebook un pensiero più lungo dove afferma: «Chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato»... ...

Arrestati i Genitori di Matteo Renzi : ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier

Renzi sui Genitori arrestati : «Provvedimento assurdo e sproporzionato». E annulla la presentazione del libro : L’ex segretario del Pd annulla la presentazione del libro a Torino e scrive su Facebook: «Non accetteremo processi nelle piazze». Matteo Salvini: : «Gli arresti? Non c’è niente da festeggiare»

Silvio Berlusconi sta con Renzi dopo l’arresto dei Genitori : “In Paese civile non accadrebbe” : Silvio Berlusconi commenta l'arresto dei genitori di Matteo Renzi: "Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto". Non si esprime il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mentre il M5s afferma di non festeggiare per i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Continua a leggere

