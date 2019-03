Genitori Renzi agli arresti domiciliari per bancarotta e false fatturazioni

Matteo Renzi - Pietro Senaldi e i quattro sospetti sui giudici e le indagini ai Genitori dell'ex premier : Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per il padre e la madre di Matteo Renzi e chi ci capisce qualcosa è bravo. Tre settimane fa i genitori dell' ex premier, caso unico nella storia d' Italia, erano stati costretti in casa e giusto la settimana scorsa il giudice per le indagi

I Genitori di Matteo Renzi tornano in libertà : I genitori di Matteo Renzi tornano in libertà. Il tribunale del Riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa revocando gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I genitori dell’ex premier erano stati raggiunti dalla misura restrittiva il 18 febbraio scorso nell’ambito di un'inchiesta per le ipotesi di reato di bancarotta e false fatturazioni.Nei confronti dei Renzi il Riesame ha disposto anche la misura cautelare ...

Tornano liberi i Genitori di Renzi - revocati i domiciliari. L’ex premier : “Bella giornata” : Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il tribunale del Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio ...