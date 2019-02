Frosinone | Ciofani vittima della banda del Rolex

Juve-Frosinone : Allegri senza Pjanic e Alex Sandro - per Baroni dubbio Pinamonti-Ciofani : Juventus-Frosinone è quasi un testacoda. Venerdì alle 21 allo Stadium la prima in classifica affronta la penultima della classe in serie A, Allegri sceglie poco turnover, Baroni riconferma gli eroi di Genova. Le due squadre sono divise da 47 punti in classifica, una è imbattuta in campionato, l’altra ha il maggior numero di sconfitte (13) insieme a Chievo ed Empoli. I padroni di casa hanno la miglior difesa con soli 15 gol subiti, gli ospiti il ...

Serie A Frosinone - fattore C : tocca a Ciofani e Ciano : ... in quanto i bianconeri giocano in modo diverso dalla Sampdoria, dal punto di vista tattico loro sono un'altra cosa "

Colpo del Frosinone allo stadio Ferraris Ciofani frena la corsa della Samp - 0-1 - : Sampdoria-Frosinone, le azioni del primo tempo, Foto, Sampdoria-Frosinone, tifo e volti a bordo campo, Foto, - La cronaca del match - A riposo in svantaggio la Sampdoria che esce dagli spogliatoi è ...

Frosinone-Daniel Ciofani - divorzio difficile : Accostato da tempo alla Cremonese e al Pescara, dove ritroverebbe il fratello Matteo, l'attaccante Daniel Ciofani, 33, sarebbe l'uomo giusto per dare fisicità al reparto offensivo di Pillon. Ma deve ...

Frosinone : Pescara su Ciofani - l'ex interista Longo alla Cremonese : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , la Cremonese ha da tempo il sì di Longo , Huesca, ex Inter,: oggi la firma. Fiordilino , Palermo, si avvicina all'Ascoli. La Salernitana vuole Mustacchio , ...