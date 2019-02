Francia-Italia pallanuoto | Europa Cup 2019 | programma | orari e tv

Biathlon - Staffetta mista Soldier Hollow 2019. Francia in trionfo - Italia 11^ : non basta Lisa Vittozzi : La Francia ha vinto la Staffetta mista di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Il quartetto transalpino ha vinto con disinvoltura la gara che ha concluso il lungo weekend negli USA e che ha anticipato i Mondiali, imponendosi sulla Germania (attardata di 13.5 secondi) e sulla Norvegia (a 1:02.2). Il tedesco Lesser (una ricarica in piedi) e il francese Fillon Maillet (0) cambiano in testa dopo la prima frazione con ...

Moavero : «Tra Italia e Francia resteranno divergenze. Io geloso di Salvini? No - dovrei esserlo di tutti» : «Stiamo passando da una arena politica nazionale a una arena politica europea e siamo ancora in una fase di transizione. Quanto è accaduto a Strasburgo è indicativo, i toni fra politici europei si ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera e Norvegia in testa - Italia terza con la Francia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. Di seguito il Medagliere dei Mondiali 2019 di ...

Italia-Francia - arriva l’invito di Macron E Mattarella accetta : andrà a Parigi : L’ambasciatore francese rientra a Roma e incontra il capo dello Stato. Il «bentornato» del leader M5S, che frena sui gilet gialli violenti

Italia-Francia - Mattarella riceve l'ambasciatore Masset e accetta l'invito di Macron : Il caso sembra definitivamente chiuso. E il ruolo fondamentale, nella soluzione della crisi tra Francia e Italia, è stato giocato da Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera e Norvegia in testa - Italia terza con la Francia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Italia-Francia - pace fatta : ci pensa Mattarella : L'ambasciatore Masset è tornato a Roma 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni: sembrano distendersi, dopo...

Crisi Italia-Francia : l'ambasciatore Masset si rinsedia nella sede di Roma : l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, a quanto si apprende è arrivato a Roma. Masset è tornato nella capitale 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni. Il suo rientro ...

Italia-Francia a Nizza in segno amicizia : ANSA, - PARIGI, 15 FEB - "Non voglio fare ingerenze nel dibattito tra governo italiano e governo francese, ma voglio dire molto chiaramente che nei settori della cultura, dell'economia, dell'industria, nel campo sociale o nel campo sportivo abbiamo una storia condivisa: siamo le due sorelle della latinità affacciate sulle sponde del Mediterraneo. Nulla intaccherà le nostre ...

Francia e Commissione Ue in pressing sull'Italia : "Decidere ora sulla Tav" : Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, invita il governo italiano a prendere "ora" una decisione sulla Torino-Lione. "La Francia rispetta la scelta dei nostri partner italiani di prendersi del tempo - afferma la ministra su Le Figaro.fr, sito web del noto quotidiano parigino - ma oggi diciamo chiaramente che c'è bisogno che questa decisione arrivi. In ballo ci sono importanti finanziamenti europei che non possiamo ...

Tav - come può aumentare gli 81 miliardi di scambi commerciali Italia-Francia : La Francia è il secondo partner mondiale per l’export made in Italy. Nel 2017 ha comprato beni per oltre 46 miliardi, nel 2018 la cifra potrebbe salire a 48. L’interscambio supera gli 81 miliardi e la bilancia commerciale è in favore dell’Italia. Le merci oggi viaggiano per il 93% su strada, anche perché la linee esistente è satura ...

