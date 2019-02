Ford Focus ST - Tolti i veli alla nuova versione sportiva

quattroruote

: Nuova Ford Focus ST, la più potente di sempre - Motor1 Italia - ItaliaStartUp_ : Nuova Ford Focus ST, la più potente di sempre - Motor1 Italia - fabiocavagnera : RT @motorionline: #FordFocusST: si rinnova la versione sportiva ed arriva a 279 cavalli - motorionline : #FordFocusST: si rinnova la versione sportiva ed arriva a 279 cavalli -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Latorna a proporre un modello sportivo: si tratta dellaST, sviluppata dal repartoPerformance e proposta con carrozzeria cinque porte o station wagon. Le vetture saranno disponibili in Europa in estate, anche se i prezzi non sono stati ancora ufficializzati.senza esagerazioni. Come da tradizione laST rappresenta una equilibrio tra prestazioni e fruibilità e anche gli interventi a carrozzeria e interni sono relativamente contenuti. Paraurti sportivi, spoiler posteriore, cerchi di lega e terminali di scarico sono subito visibili, così come i sedili Recaro. Inoltre, è previsto un display multifunzione con grafica ispirataGT integrato nella strumentazione. Le finiture interne di alluminio satinato sono abbinate alle cuciture metal grey dei sedili e dei pannelli porta, mentre i rivestimenti interni sono disponibili in tessuto, ...