Firenze 3 milioni di risorse regionali per il latte ovi-caprino

Firenze - un innocente ha passato 22 anni in carcere : ora chiede 66 milioni : Ha scontato in carcere 22 anni da innocente . Adesso chiede allo Stato un risarcimento di oltre 66 milioni di euro . Protagonista della storia è Giuseppe Gulotta, ex muratore di Certaldo , Firenze , , ...

Firenze - bruciati 80 milioni per l’inceneritore. E per una volta non è una cattiva notizia : La Banca europea degli investimenti ha revocato il finanziamento di 80 milioni di euro previsto per il nuovo, inquinante, inceneritore di Firenze, dopo che il Consiglio di Stato ha annullato nei mesi scorsi l’Autorizzazione Unica alla società QThermo – costituita all’uopo dalla multiutility Hera e da Alia spa – a costruire la società di gestione dei rifiuti della piana fiorentina. A darne notizia sono le Mamme No ...